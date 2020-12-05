В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой признать недействительным результат конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

Об этом проинформировали в пресс-службе суда.

“Суд просят признать недействительным результат конкурса “На лучший эскиз большого Государственного герба Украины” и нормативно-правовой акт, которым утвержден соответствующий результат”, – сказано в сообщении.

Кроме того, суд просят признать, что сам конкурс был проведен с нарушением соответствующего постановления Верховной Рады и постановления Правительства (согласно которому Министерство культуры было обязано обеспечить общественное обсуждение эскиза).

Истец просит суд истребовать у министерства “документы об осуществлении всестороннего общественного обсуждения эскиза” (план мероприятий и дату информационного объявления об обсуждении, количество зарегистрированных участников обсуждения, а также выводы и рекомендации оргкомитета).

Сейчас суд решает, открывать ли производство по этому административному иску.

Как известно, Государственный герб Украины состоит из малого и большого. Малый герб — золотой трезубец на голубом фоне. Он был утвержден Верховной Радой 19 февраля 1992 года. А вот Большой герб все еще не утвержден.

19 ноября организационный комитет объявил победителя в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. Отмечалось, что эскиз-победитель содержит: “герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб”.

Эскиз герба вызвал бурную реакцию и критику в Сети.