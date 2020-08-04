Окружной административный суд просят признать некомпетентным действующий состав Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщает пресс-служба суда.

“Суд просят признать отсутствие компетенции действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг”, – говорится в сообщении.

В иске отмечается, что полномочия четырех из семи членов ведомства не действуют с 1 февраля 2020 года. Истец считает, что это является основанием для признания некомпетентным всего состава комиссии.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.