Киевский апелляционный суд приступил к рассмотрению апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении экс-сотрудников подразделения спецназначения "Беркут".

Об этом сообщают #Буквы.

Апелляции были поданы обвиняемыми на постановление Святошинского районного суда Киева от 19 декабря 2019 года о применении в их отношении меры пресечения в виде ареста.

Заседание началось с опозданием. Подозреваемых в зал заседаний не доставили. Экс-“беркутовцы” Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко участвуют в суде в режиме видеоконференции. Также на заседании присутствуют их защитники.

Экс-“беркутовец” Сергей Тамтура присутствует в зале заседаний со своим адвокатом (ему была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста).

Экс-“беркутовец” Александр Маринченко отсутствует в зале заседаний, поскольку находится под круглосуточным домашним арестом.

Также на заседании присутствуют потерпевшие и их адвокаты.

Как отмечали в ГО “Адвокатська дорадча група” (инициатива адвокатов, представляющих интересы потерпевших по делам Майдана), завтрашнее судебное заседание — “План Б” для того, чтобы добиться освобождения бывших сотрудников “Беркута” и передачи их “Л/ДНР” в рамках грядущего обмена пленными.