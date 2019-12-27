Об этом сообщают #Буквы.
Апелляции были поданы обвиняемыми на постановление Святошинского районного суда Киева от 19 декабря 2019 года о применении в их отношении меры пресечения в виде ареста.
Заседание началось с опозданием. Подозреваемых в зал заседаний не доставили. Экс-“беркутовцы” Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко участвуют в суде в режиме видеоконференции. Также на заседании присутствуют их защитники.
Экс-“беркутовец” Сергей Тамтура присутствует в зале заседаний со своим адвокатом (ему была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста).
Экс-“беркутовец” Александр Маринченко отсутствует в зале заседаний, поскольку находится под круглосуточным домашним арестом.
Также на заседании присутствуют потерпевшие и их адвокаты.
Как отмечали в ГО “Адвокатська дорадча група” (инициатива адвокатов, представляющих интересы потерпевших по делам Майдана), завтрашнее судебное заседание — “План Б” для того, чтобы добиться освобождения бывших сотрудников “Беркута” и передачи их “Л/ДНР” в рамках грядущего обмена пленными.
- 20 ноября в связи с ликвидацией подразделения спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины, которое занималось расследованием “дел Майдана”, ведомства потеряло возможность вести указанные производства.
- Следователи и прокуроры Генпрокуратуры, которые расследовали дела Майдана, могут без конкурса перейти в Госбюро расследований.