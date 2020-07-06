Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Данное судебное заседание переносилось уже дважды. В первый раз на заседание не появились прокуроры, а во второй раз из следственного изолятора не доставили Андрея Антоненко.

Из-за карантина во время рассмотрение апелляции установлено ограничение: в зале не может одновременно находиться больше 10 человек.

Напомним, что на прошлых выходных в Киеве проходила акция в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2015 году.

Журналистов выгнала из здания суда женщина с удостоверением на имя Антиповой Зулулхан Кодырхановны.

В итоге рассмотрение апелляции снова было перенесено. В этот раз причиной была названа необходимость ознакомиться с документами. Теперь судебное заседание должно состояться 9 июля.