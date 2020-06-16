Об этом сообщается на сайте суда.
В соответствии с расписанием Шевченковского районного суда Киева, во вторник, 30 июня, состоится судебное заседание по делу об угрозах в отношении государственного деятеля.
Пострадавшим в этом производстве является Президент Украины Зеленский, обвиняемым — художник и телеведущий Сергей Поярков.
Заседание назначено на 13:30 часов, председательствовать будет судья Татьяна Левицкая.
Напомним, 9 января 2020 года Нацсовет по телерадиовещанию назначил проверку телеканала “Прямой” из-за высказываний ведущего Сергея Пояркова в передаче “ПоярковNEWS” в адрес президента Зеленского. Ведущий назвал его “маленьким чмом” и “криворожским ссыкунчиком”. После этого против Пояркова возбудили уголовное дело, суд отпустил его под личное обязательство.
В конце мая ведущий телеканала “Прямой” Тарас Березовец опубликовал обвинительный акт Службы безопасности Украины в отношении Пояркова. В соответствии с документом, Пояркова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК. Санкция – до пяти лет лишения свободы.
- В комментарии “Детектор-медиа” ведущий заявил, что дело расследуют с октября 2019 года якобы из-за пародии на YouTube, в которой упоминался Зеленский. Он утверждает, что в его действиях не было покушения на преступление. По словам телеведущего, Президент дважды давал показания по этому делу, в которых якобы высказывал страх перед ним. В то же время пресс-секретарь Президента Юлия Мендель не смогла подтвердить эту информацию.
- Ранее корреспонденту #Букв удалось сфотографировать часть переписки между Евгенией Кравчук, которая является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, и Татьяной Цибой — главой подкомитета по вопросам права граждан на информацию комитета ВР по вопросам свободы слова. “Женя, с Поярковым в таком виде будет жопа. Давай в пятницу пригласим его, и пресс-служба… подготовим, как его уволить… Потому что он реально пишет … у … Гордона о Парламенте”, – написала Татьяна Циба.