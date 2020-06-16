Шевченковский районный суд рассмотрит дело об угрозах телеведущего Сергея Пояркова в адрес Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте суда.

В соответствии с расписанием Шевченковского районного суда Киева, во вторник, 30 июня, состоится судебное заседание по делу об угрозах в отношении государственного деятеля.

Пострадавшим в этом производстве является Президент Украины Зеленский, обвиняемым — художник и телеведущий Сергей Поярков.

Заседание назначено на 13:30 часов, председательствовать будет судья Татьяна Левицкая.

Напомним, 9 января 2020 года Нацсовет по телерадиовещанию назначил проверку телеканала “Прямой” из-за высказываний ведущего Сергея Пояркова в передаче “ПоярковNEWS” в адрес президента Зеленского. Ведущий назвал его “маленьким чмом” и “криворожским ссыкунчиком”. После этого против Пояркова возбудили уголовное дело, суд отпустил его под личное обязательство.

В конце мая ведущий телеканала “Прямой” Тарас Березовец опубликовал обвинительный акт Службы безопасности Украины в отношении Пояркова. В соответствии с документом, Пояркова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК. Санкция – до пяти лет лишения свободы.