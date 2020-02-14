21:04 Netflix выпустила трейлер нового сезона «Очень странных дел»
21:00 Суд разблокировал передачу Херсонского порта в концессию
20:41 Зеленский находится в Германии с официальным визитом 
20:33 Лукашенко сообщил о намеках Москвы на присоединение Беларуси к РФ
20:27 Активисты «Нацкорпуса» принесли на Банковую «валентинки» с Зеленским и Патрушевым
20:23 В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
19:50 Заявления о воде в Крым угнетают татар и ослабляют сопротивление, – Чийгоз
19:49 МИД Украины отреагировал на скандальный «мюнхенский план» по Донбассу
19:36 Витренко подал в суд из-за невыплаты премии за победу над «Газпромом»
19:18 «Схемы» выступили с заявлением из-за угроз Офиса Президента
18:59 В «Евросолидарности» требуют от Зеленского немедленно раскрыть подробности визита в Оман
18:42 В сети «Ланет» заявили, что на жизнь владельца совершено покушение
18:15 Пять стран требуют от Ирана передать Франции «черные ящики» сбитого самолета
17:56 Tesla отключит от сети Supercharger и быстрых зарядок «спасенные» автомобили
17:45 Легендарный гитарист Брайан Мэй сыграл для коалы, спасенной при пожаре
17:25 СБУ предотвратила заказное убийство сотрудницы спецслужбы
17:10 Политзаключенный крымчанин перенес инсульт в российском СИЗО
16:54 Стало известно, в каких странах ЕС больше всего женятся
16:35 IKEA предлагает оплатить товар временем, затраченным на дорогу в магазин
16:33 Российский художник Павленский опубликовал интимное видео с кандидатом в мэры Парижа и выбил того из гонки
16:03 Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Кузьменко под стражей
15:34 Иглесиас и Курникова показали первые фото новорожденного ребенка
15:25 Плазму крови выздоровевших от коронавируса будут использовать для лечения тяжелобольных
14:55 Задержан подозреваемый в убийстве пластического хирурга в Киеве
14:46 Дело Шеремета: подозреваемую Дугарь оставили под ночным домашним арестом
14:34 МАУ запускает продажи бортового питания на внутренних рейсах
14:13 На эвакуацию украинцев из Китая выделили 4,5 млн грн
14:01 В Виннице спасли беременную женщину, которая пыталась прыгнуть с моста
13:47 Александр Пономарев презентовал новую песню ко Дню влюбленных
13:34 Румынская церковь согласилась с предоставлением ПЦУ автокефалии

Суд разблокировал передачу Херсонского порта в концессию

Апелляционный суд разблокировал передачу Херсонского морского порта в концессию. 

Пятница, 14 февраля 2020, 21:00

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Министерство инфраструктуры инициировало пересмотр решения Шестого апелляционного суда Киева о приостановлении действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждения победителя концессионного конкурса в порту Херсон. Ходатайство Министерства суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска”, — написал министр.

Свой пост министр дополнил валентинкой с надписью “Концессия — моя страсть”.

Як ми і обіцяли, Міністерство інфраструктури ініціювало перегляд рішення Шостого апеляційного суду м. Києва щодо зупинення дії наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та затвердження переможця концесійного конкурсу у порту Херсон. Клопотання Міністерства суд задовольнив та скасував заходи забезпечення позову. Тож концесію ніхто і ніщо не зупинить 🙂 ми захищатимемо кожного нашого інвестора та кожну концесію.

Gepostet von Vladyslav Kryklii am Freitag, 14. Februar 2020

Таким образом, процесс передачи порта в концессию будет возобновлен.

СправкаКонцессия — форма государственно-частного партнерства, которая предусматривает предоставление инвестору права на строительство и модернизацию мощностей, оставляя объект в государственной собственности.

Херсонский морской торговый порт находится на правом высоком берегу Днепра, в 25 км от Днепровского лимана и в 95 км от моря. Порт основан в 1778 г., но для крупных грузоперевозок долгое время не использовался из-за недостаточной глубины Днепра. В декабре 2018 в морском порту Херсон начаты работы по дноуглубление у причалов и в операционной акватории. Технические возможности ХМТП — обработка свыше 4 миллионов тонн грузов в год.

Теги: Владислав Криклий, Херсон, морской порт

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!