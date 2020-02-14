Суд разблокировал передачу Херсонского порта в концессию

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Министерство инфраструктуры инициировало пересмотр решения Шестого апелляционного суда Киева о приостановлении действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждения победителя концессионного конкурса в порту Херсон. Ходатайство Министерства суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска”, — написал министр.

Свой пост министр дополнил валентинкой с надписью “Концессия — моя страсть”.

Як ми і обіцяли, Міністерство інфраструктури ініціювало перегляд рішення Шостого апеляційного суду м. Києва щодо зупинення дії наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та затвердження переможця концесійного конкурсу у порту Херсон. Клопотання Міністерства суд задовольнив та скасував заходи забезпечення позову. Тож концесію ніхто і ніщо не зупинить 🙂 ми захищатимемо кожного нашого інвестора та кожну концесію. Gepostet von Vladyslav Kryklii am Freitag, 14. Februar 2020

Таким образом, процесс передачи порта в концессию будет возобновлен.

Справка. Концессия — форма государственно-частного партнерства, которая предусматривает предоставление инвестору права на строительство и модернизацию мощностей, оставляя объект в государственной собственности.

Херсонский морской торговый порт находится на правом высоком берегу Днепра, в 25 км от Днепровского лимана и в 95 км от моря. Порт основан в 1778 г., но для крупных грузоперевозок долгое время не использовался из-за недостаточной глубины Днепра. В декабре 2018 в морском порту Херсон начаты работы по дноуглубление у причалов и в операционной акватории. Технические возможности ХМТП — обработка свыше 4 миллионов тонн грузов в год.