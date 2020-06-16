Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда разблокировал просмотр апелляции о конфискованных 1,5 млрд долларов компаний, связанных с беглым президентом Виктором Януковичем.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

16 июня 2020 суд рассмотрел кассационные жалобы представителей юридических лиц “Aldoza Investments Limited”, “Wonderbliss Ltd”, “Opalcore Ltd”, “Erosaria Ltd”, “Akemi Management Limited”, “Loricom Holding Group Ltd”, “Foxtron Networks Limited”, которые оспаривали решение апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 об отказе в открытии апелляционного производства.

Кассационный уголовный суд отменил его и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Таким образом КУС ВС разблокировал рассмотрение апелляции на решение суда, которое стало причиной спецконфискации 1,5 млрд долларов у окружения Януковича.

Полный текст постановления обещают объявить 22 июня.

Отметим, что деньги Януковича арестовали сразу после Евромайдана, однако в 2016-2017 годах суды начали снимать с них аресты “из-за отсутствия оснований для продолжения ареста”.

В мае 2017 года апелляционный суд Донецкой области отказался открыть производство и рассмотреть апелляцию на приговор Краматорского городского суда Донецкой области относительно Аркадия Кашкина, который признал, что был фиктивным владельцем одной из компаний беглого олигарха Сергея Курченко.

Этим же приговором применили специальную конфискацию средств и облигаций внутреннего государственного займа Украины на общую сумму 1,5 млрд долларов, путем их зачисления в государственный бюджет Украины.