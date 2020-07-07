Суд разрешил называть Шария «кремлевским проектом» и блогером, которого «используют его российские хозяева», – Лещенко

Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу лидера партии "Партия Шария" Анатолия Шария, в которой он просил признать недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию информацию, которая прозвучала в эфире телеканала "Эспрессо". Шария, в частности, называли "кремлевским проектом" и "блогером, которого" используют его российские хозяева".

Об этом сообщил экс-депутат, член наблюдательного совета “Укрзализныци” Сергей Лещенко со ссылкой на постановление суда от 17 апреля 2019 года.

В постановлении суда говорится, что Шарий обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за информации, прозвучавшей в эфире телеканала “Эспрессо” в выпуске “Как влияет российская пропаганда на общественное мнение в Украине” в передаче “Вечер с Мирославой Барчук”.

В эфире “Эспрессо”, в частности, прозвучало:

“Люди, которые искренне уверены, что Украина сейчас ведет освободительную борьбу на Востоке, они даже не представляют себе, что есть определенная часть людей, которые являются коллаборационистами в собственной стране и считают, что во всем виноваты Майдан и власть. Я вам приведу прекрасный пример. Вот есть популярный среди этого типа людей медиаблогер ОСОБА_6, некий кремлевский проект, с огромным количеством подписчиков …”.

Также там было сказано: “А представьте значит это означает простую вещь, что любая пропаганда, рассчитанная на тех, кто воспринимает ОСОБА_6, нам просто недостижима и огромному количеству людей, скажем, которые смотрят нас с вами, недостижима, и нам, и им, а ОСОБА_6 тоже работает в холостую. Вот его условно говоря используют его российские хозяева, а он все равно говорит вещи, которые и так понятны тем, с кем он имеет дело. Нет больше никакого смысла ни, извиняюсь, у нас с вами, ни в нем, как в пропагандистах, если бы мы были пропагандистами. Я считаю, что мы просто занимаемся своей профессиональной деятельностью и разговариваем с аудиторией, которая нам доверяет”.

Шарий просил суд признать эту информацию недостоверной. Соломенский районный суд Киева 5 апреля 2018 и Киевский апелляционный суд 14 ноября 2018 его просьбу не удовлетворили. ВСУ в апреле 2019 оставил без изменений решение этих судов. Постановление Верховного Суда обжалованию не подлежало.

“Есть постановление “именем Украины” высшей судебной инстанции нашей страны, которое позволяет абсолютно легально называть Шария “кремлевским проектом” и блогером, которого “используют его российские хозяева”, – отметил Сергей Лещенко.

Ранее Анатолий Шарий и народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя” Олег Волошин обсуждали, как можно посадить в СИЗО противников Шария, которые накануне участвовали в нескольких стычках со сторонниками блогера.

По словам Шария, люди, которые сидят по ту сторону решетки, очень благосклонно к нему относятся.