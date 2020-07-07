Covid-19 Украина

обновлено 07.07.2020 в 13:02

Всего:

49607(+564)

Болеют:

26131(+564)

Выздоровели:

22193(+490)

Умерло:

1283(+21)

13:53 Буславец объяснила, почему укрепилась зеленая электроэнергия
13:48 В Новой Зеландии продолжатся съемки сериала «Властелин колец»
13:29 Украинцам, которых не пропустили в Грецию, депортация не грозит, – МИД
13:20 Суд разрешил называть Шария «кремлевским проектом» и блогером, которого «используют его российские хозяева», – Лещенко
13:14 Буславец заявила, что она рождена под знаком рыб, поэтому верит интуиции и так подбирает кадры
13:12 Пэрис Хилтон идет в президенты
Партнерский материал
12:57 Что украинцы стали чаще покупать в июне
12:53 В России по подозрению в госизмене задержали экс-журналиста «Коммерсанта»
12:48 Во Франции сформировали новое правительство
12:06 Далай-лама выпустил дебютный альбом
12:03 Мадонна опубликовала откровенное фото с костылем
12:01 Помпео сравнил действия Китая с цензурой в романе Оруэлла
11:55 В Украине девять областей не готовы к ослаблению карантина
11:37 США рассматривают возможность блокировки TikTok, – Помпео
11:27 У президента Бразилии поднялась температура, он сдал тест на коронавирус
11:13 «Слуга народа» Ирина Верещук рассказала о своих взаимоотношениях с окружением Медведчука
10:55 В России после выплат на детей выросли продажи недорогих смартфонов
10:43 Еще два пункта на границе с Беларусью возобновили работу, – ГПСУ
10:14 7 июля: какие праздники отмечают в Украине и в мире
10:03 В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 63 человек
10:00 Британия выделила 100 тыс. фунтов на помощь пострадавшим от наводнений в Украине
09:38 Сегодня на большей части территории Украины ожидаются ливни и шквалы
09:20 Встреча лидеров «нормандской четверки» может произойти уже в августе, – вице-премьер Резников
08:57 Нардеп от СН Верещук признала, что использовала против Порошенко заявление Путина
08:43 Ночь на 5 июля в Киеве была самой теплой за 140 лет
08:15 Сегодня – ВНО по английскому языку
07:54 Боевики на Донбассе стреляют из запрещенного оружия: травмирован украинский боец
07:38 Трамп настаивает на открытии школ, несмотря на коронавирус
03:04 Порошенко объяснил, почему Донецк не освободили в 2014-м 
01:50 Как под Киевом день Ивана Купала праздновали: фоторепортаж
01:14 Сославшись на фейк, нардеп СН Верещук спросила Порошенко, зачем он поздравлял Путина
00:32 Apple ищет главного бухгалтера в украинский офис

06 июля

23:40 На пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку: можно ли купаться
22:51 АМКУ не сможет оштрафовать табачников из-за своего же решения, и создаст проблемы с ЕС — эксперт
22:23 Дания разрешила продолжить строительство «Северного потока-2»

Суд разрешил называть Шария «кремлевским проектом» и блогером, которого «используют его российские хозяева», – Лещенко

Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу лидера партии "Партия Шария" Анатолия Шария, в которой он просил признать недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию информацию, которая прозвучала в эфире телеканала "Эспрессо". Шария, в частности, называли "кремлевским проектом" и "блогером, которого" используют его российские хозяева".

Вторник, 7 июля 2020, 13:20

Фото из открытых источников

Об этом сообщил экс-депутат, член наблюдательного совета “Укрзализныци” Сергей Лещенко со ссылкой на постановление суда от 17 апреля 2019 года.

В постановлении суда говорится, что Шарий обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за информации, прозвучавшей в эфире телеканала “Эспрессо” в выпуске “Как влияет российская пропаганда на общественное мнение в Украине” в передаче “Вечер с Мирославой Барчук”.

В эфире “Эспрессо”, в частности, прозвучало:

“Люди, которые искренне уверены, что Украина сейчас ведет освободительную борьбу на Востоке, они даже не представляют себе, что есть определенная часть людей, которые являются коллаборационистами в собственной стране и считают, что во всем виноваты Майдан и власть. Я вам приведу прекрасный пример. Вот есть популярный среди этого типа людей медиаблогер ОСОБА_6, некий кремлевский проект, с огромным количеством подписчиков …”.

Также там было сказано: “А представьте значит это означает простую вещь, что любая пропаганда, рассчитанная на тех, кто воспринимает ОСОБА_6, нам просто недостижима и огромному количеству людей, скажем, которые смотрят нас с вами, недостижима, и нам, и им, а ОСОБА_6 тоже работает в холостую. Вот его условно говоря используют его российские хозяева, а он все равно говорит вещи, которые и так понятны тем, с кем он имеет дело. Нет больше никакого смысла ни, извиняюсь, у нас с вами, ни в нем, как в пропагандистах, если бы мы были пропагандистами. Я считаю, что мы просто занимаемся своей профессиональной деятельностью и разговариваем с аудиторией, которая нам доверяет”.

Шарий просил суд признать эту информацию недостоверной. Соломенский районный суд Киева 5 апреля 2018 и Киевский апелляционный суд 14 ноября 2018 его просьбу не удовлетворили. ВСУ в апреле 2019 оставил без изменений решение этих судов. Постановление Верховного Суда обжалованию не подлежало.

“Есть постановление “именем Украины” высшей судебной инстанции нашей страны, которое позволяет абсолютно легально называть Шария “кремлевским проектом” и блогером, которого “используют его российские хозяева”, – отметил Сергей Лещенко.

Ранее Анатолий Шарий и народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя” Олег Волошин обсуждали, как можно посадить в СИЗО противников Шария, которые накануне участвовали в нескольких стычках со сторонниками блогера.

По словам Шария, люди, которые сидят по ту сторону решетки, очень благосклонно к нему относятся.

Напомним, утром в среду, 17 июня, сторонники партии Шария устроили акцию против Президента Владимира Зеленского под стенами Офиса Главы государства в Киеве.

Параллельно националисты организовали контракцию под названием “Киев не для Шария”. Участие в ней принимали представители “Демократической сокиры”, “Руха ветеранов Украины” и “дружественных патриотических организаций”.

В течение дня между сторонниками и противниками Шария произошли несколько столкновений.

 

Теги: Анатолий Шарий, суд

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться