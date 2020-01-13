Верховный Суд Украины принял решение привлечь Службу безопасности Украины к рассмотрению дела об отмене санкций против беглого олигарха Сергея Курченко.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

“Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, просил привлечь Службу безопасности Украины в качестве третьего лица, поскольку Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций именно по предложению СБУ. Следующее судебное заседание по делу назначено на 10 февраля 2020 года”, — говорится в сообщении.

Так Сергей Курченко пытается добиться отмены или признания противоправным указа Президента Украины о применении в его отношении санкций. Решение о наложении на олигарха ограничительных мер было принято Советом нацбезопасности и обороны Украины и утверждено Главой государства в мае 2018 года.

Напомним, 23 августа 2016 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко и бизнесмен Сергей Курченко нанесли ущерб Украине на сумму 198 млрд грн.