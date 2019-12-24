Сегодня, 24 декабря, Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на арест Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, в начале заседания адвокат заявил ходатайство – просил разрешить подозреваемой сидеть рядом с собой.

Судья попросил вольных слушателей, кроме журналистов, покинуть заседание – после этого он разрешил Кузьменко выйти и сесть рядом с адвокатом.

Также в зале остались поручители и близкие родственники.

Адвокат Влад Добош заявил, что взять Юлию Кузьменко на поруки готовы 37 человек.

Напомним, сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.