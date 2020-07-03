Сегодня, 3 июля, Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение жалобы одесского активиста Сергея Стерненко на решение избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Заседание возобновилось после недельного перерыва – апелляцию начали рассматривать 26 июня.

Ожидается, что сегодня суд должен заслушать тех, кто готов взять активиста на поруки, и объявить свое решение.

Под суд, где проходит заседание, стянули много представителей полиции, Национальной гвардии и судебной охраны. Также там собрались активисты, поддерживающие Стерненко.

Суд предлагает ограничивать количество поручителей, чьи заявления они будут. Сейчас взять активиста на поруки изъявили желание три народных депутата от фракции “Голоса”: Кира Рудик, Роман Лозинский и Ярослав Юрчишин.

Суд объявил перерыв на 20 минут. Защита выбирает поручителей. Всего от поручителей было подано около 200 заявлений. Суд сказал выбрать 20 самых важных.

Напомним, что 15 июня активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.

Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора. Кроме того,в соответствии с решением суда активист должен находиться под домашним арестом в Одессе по адресу улица Приморская, 37. По этому адресу расположена военная часть — Одесский отряд морской охраны, куда его, по его словам, не пустят.

16 июня Шевченковский районный суд Киева изменил адрес домашнего ареста для активиста Сергея Стерненко.