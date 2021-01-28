Об этом сообщается на сайте суда.
“В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что Кабинет Министров Украины при принятии указанного постановления действовал за пределами своей компетенции и с нарушением законодательства, регулирующего порядок принятия нормативно-правовых актов. Учитывая это, суд признал противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины №437 от 22 мая 2019 «Вопросы украинского правописания» “, – говорится в сообщении.
Адвокат истца Дмитрий Ильченко написал в Facebook, что основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, “поскольку подобное просто не является его компетенцией”.
“Окружной административный суд города Киева удовлетворил наш иск и отменил Постановление КМУ о так называемом” новое правописание “. Напоминаю, это тот самый правописание, в котором вводят “павзу”, “Атени”, “проєкт” и Марта вместо Марфы. Также при рассмотрении выяснилось, что “языковая комиссия” имела существенные споры да не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой он был утвержден правительством. То есть в наше правописание вносились изменения, фактически, на коленях”, – пишет Ильченко.
По словам адвоката, иск был направлен на “защиту украинского языка от ее искажения в пользу региональных диалектов”.
Решение вступит в силу после его апелляционного пересмотра, если Кабмин подаст апелляцию.
- Напомним, 22 мая 2019 Кабинет Министров утвердил украинское правописание в новой редакции. Новое правописание заменит старую редакцию 1992 года.