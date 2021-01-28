Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил постановление Кабмина, которым в 2019 году было принято новое украинское правописание.

Об этом сообщается на сайте суда.

“В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что Кабинет Министров Украины при принятии указанного постановления действовал за пределами своей компетенции и с нарушением законодательства, регулирующего порядок принятия нормативно-правовых актов. Учитывая это, суд признал противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины №437 от 22 мая 2019 «Вопросы украинского правописания» “, – говорится в сообщении.

Адвокат истца Дмитрий Ильченко написал в Facebook, что основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, “поскольку подобное просто не является его компетенцией”.

“Окружной административный суд города Киева удовлетворил наш иск и отменил Постановление КМУ о так называемом” новое правописание “. Напоминаю, это тот самый правописание, в котором вводят “павзу”, “Атени”, “проєкт” и Марта вместо Марфы. Также при рассмотрении выяснилось, что “языковая комиссия” имела существенные споры да не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой он был утвержден правительством. То есть в наше правописание вносились изменения, фактически, на коленях”, – пишет Ильченко.

По словам адвоката, иск был направлен на “защиту украинского языка от ее искажения в пользу региональных диалектов”.

Решение вступит в силу после его апелляционного пересмотра, если Кабмин подаст апелляцию.