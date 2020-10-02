Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Ранее теризбирком в Кременчуге (Полтавская область) не зарегистрировал избирательный список кандидатов от партии “Европейская Солидарность” в горсовет. Партия, считая это решение незаконным, обратилась в Окружной админсуд Полтавы.
По мнению нардепа от “ЕС” Николая Княжицкого, эта ситуация “произошла под давлением мафии, которая правит Кременчугом на протяжении уже многих лет”.
В пятницу, 2 октября, суд постановил отменить решение ТИК и обязал ее к повторному рассмотрению документов.
Во время судебного заседания под стенами суда проходила акция протеста. Митингующие требовали от суда не допускать политических манипуляций с регистрацией кандидатов.
“Власть применяет весь арсенал, она устраивает провокации. Мы сегодня целый день провели под Полтавским административным судом. Эта позорное постановление отменено. Спасибо нашей юридической команде и двигаемся вперед к победе”, — сказал кандидат на должность мэра Кременчуга Сергей Ярош, комментируя решение суда.
- Ранее сопредседатель фракции “Европейская Солидарность” Артур Герасимов заявил, что действующая власть ожидает проигрышного для себя результата на местных выборах 25 октября, поэтому готовится к масштабным фальсификациям и старается не допустить сильных оппозиционных кандидатов.