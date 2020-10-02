Окружной админсуд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга. Комиссия обязана повторно рассмотреть документы.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Ранее теризбирком в Кременчуге (Полтавская область) не зарегистрировал избирательный список кандидатов от партии “Европейская Солидарность” в горсовет. Партия, считая это решение незаконным, обратилась в Окружной админсуд Полтавы.

По мнению нардепа от “ЕС” Николая Княжицкого, эта ситуация “произошла под давлением мафии, которая правит Кременчугом на протяжении уже многих лет”.

В пятницу, 2 октября, суд постановил отменить решение ТИК и обязал ее к повторному рассмотрению документов.

Во время судебного заседания под стенами суда проходила акция протеста. Митингующие требовали от суда не допускать политических манипуляций с регистрацией кандидатов.

“Власть применяет весь арсенал, она устраивает провокации. Мы сегодня целый день провели под Полтавским административным судом. Эта позорное постановление отменено. Спасибо нашей юридической команде и двигаемся вперед к победе”, — сказал кандидат на должность мэра Кременчуга Сергей Ярош, комментируя решение суда.