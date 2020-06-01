Экс-нардепу Татьяне Черновол, которой сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов, смягчили меру пресечения. Отныне может передвигаться не только в поселке, а по всей Киевской области.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Печерский райсуд Киева продлил ночной домашний арест до 1 августа, но ограничения на передвижение лишь в поселке Гора, где она живет, отменили.

“До августа месяца, то есть два месяца, я могу находиться в пределах Киевской области и города Киева днем, а ночью у меня ночной арест”, – сказала она.

Ранее сообщалось, что экс-нардепу Татьяне Черновол, которой сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов, заменили круглосуточный домашний арест на ночной.

Напомним, 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. Позже ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.

Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане. Он обратился к первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, назвав того адвокатом Януковича.