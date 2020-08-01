Федеральный апелляционный суд США 31 июля принял решение отменить смертный приговор Джохару Царнаеву, осужденному за организацию теракта во время Бостонского марафона в 2013 году. Тогда 3 человека погибли и 264 были ранены.

Об этом сообщает американский телеканал NBC.

Джохар Царнаев, которому в 2013 году было 19 лет, а также его старший брат Тамерлан, 15 апреля 2013 года взорвали два самодельных взрывных устройства, сделанные из кастрюль-скороварок, у финишной линии традиционного ежегодного Бостонского марафона. В результате три человека погибли и еще 264 человека были ранены. Еще 17 человек потеряли какую-то из конечностей.

Три дня братья убегали от полиции. Во время бегов они убили сотрудника полиции.

Спустя два года, в 2015 году, Царнаева признали виновным по 30 обвинениям, которые ему выдвигали. 17 из них предусматривают возможность смертной казни. Злоумышленника приговорили к смертной казни, но сторона защиты начала подавать апелляционные иски.

Царнаев и его адвокаты не отрицают, что он совершил нападение. Но они утверждают, что главным виновником был его старший брат Тамерлан. Исходя из этого они заявляют, что наказание в виду смертной казни для Джохара несправедливое.

Коллегия из трех судей первого окружного апелляционного суда США в Бостоне вынесла решение более чем через шесть месяцев после заслушивания аргументов по делу.

Адвокаты осужденного заявили, что судебное разбирательство было несправедливым из-за того, что его широко освещали СМИ, требующие сурового наказания для Царнаева. Они отметили, что присяжные в этом деле писали в социальных сетях о своих позициях еще в 2015 году, до начала расследования.

В начале декабря состоялось слушание в Апелляционном суде, на котором посвятили значительное количество вопросов аргументу присяжного заседателя.

В частности, прозвучали вопросы о том, почему эти двое присяжных не были освобождены или, по крайней мере, почему судья не задал им дополнительные вопросы после того, как эти подробности стали известны накануне судебного разбирательства. Судьи отметили, что в Бостонском суде существует давняя норма, обязывающая проводить такое расследование. В частности, один из присяжных после взрыва на марафоне в Бостоне писал, что Царнаев – “кусок мусора” и “подонок”.

Теперь Царнаева оправдали по трем пунктам обвинения, в деле проведут новые слушания, после чего будет объявлен приговор.

В суде сообщили, что Царнаев в любом случае останется в тюрьме пожизненно, но новый суд будет решать, казнить его или нет.

Отметим, Царнаев был осужден по 30 обвинениям, включая заговор и использование оружия массового уничтожения. Он отбывает наказание в тюрьме строгого режима в Колорадо.

Его брат был убит в перестрелке с полицией через несколько дней после того, как они взорвали две бомбы у финишной линии марафона.

Президент США Дональд Трамп назвал решение суда “нелепым” и упрекнул своего главного конкурента на выборах Джо Байдена, что тот “выступает против смертного приговора даже для убийц полицейских и детей”.