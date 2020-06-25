Об этом сообщает телеканал CNN.

Если это решение не будет обжаловано следующими апелляционными жалобами, то Флинн будет свободен.

Своим решением суд приказал низшей инстанции удовлетворить ходатайство правительства в лице министерства юстиции о прекращении дела против Флинна и отменил решение судьи федерального округа Колумбия Эммета Салливана, который планировал провести слушания с участием заинтересованных лиц по дальнейшему рассмотрению.

Салливан в мае назначил дополнительные слушания на 16 июля. Он собирался выяснить, есть ли основания привлекать Флинна к ответственности за ложь.

Трамп уже приветствовал решение суда и призвал разобраться с чиновниками, которые ранее открыли дело против Флинна.

“Джеймс Коми (экс-директор ФБР, – ред), или его группа грязных копов извинятся перед Майклом Флинном (и многими другими) за то, что они сделали, чтобы разрушить его жизнь? А Роберт Мюллер (бывший специальный прокурор США, – ред.) и его злые приспешники-демократы – скажут ли они: “Нам очень жаль”? А как насчет Обамы и Байдена?” – написал Трамп.

В адвокатской команде Флинна теперь пытаются доказать, что к судебным искам против экс-советника Трампа причастен непосредственно кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

Справка. В деле о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года Флинна допросили на предмет его звонков российскому послу. Результаты судебного решения гласят о том, что Флинн четыре раза солгал следствию во время допроса. Он врал о разговорах с российскими гражданами, о санкциях и о голосовании в ООН.

После этого Флинн в суде признал, что действительно дал неточные сведения.

Сторона обвинения заявила, что у Флинна не раз была возможность признаться в том, что он говорил неправду по какому-то из пунктов.