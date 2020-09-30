Федеральный суд штата Виргиния обязал экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена передать властям США $4,2 млн, полученных за его книгу "Личное дело" и публичные выступления.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Сообщается, что Сноуден не согласовал с Агентством национальной безопасности и Центральным разведывательным управлением рукопись о работе в разведывательных службах.

Судья Лиам О’Грейди посчитал, что невыполнение этого правила – нарушение Сноуденом взятых на себя обязательств.

Сноуден также должен отказаться от гонораров на сумму более $1 млн за публичные выступления, а также от будущего дохода от распространения и экранизации книги “Личное дело”.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на адвоката Сноудена, что тот согласился отказаться от $5 млн, которые он получил с продаж книги и публичных выступлений.

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник американских спецслужб, прежде всего известен тем, что в 2013 передал американским СМИ ряд секретных материалов о программах слежки разведслужб США и Великобритании в Сети.

В 2013 году Россия предоставила Сноудену временное убежище при условии, что он прекратит свою деятельность против США.