Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл т.н. “центр ДНР” в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Мы долго боролись за это и победили. Благодарен суду за справедливое решение”, – говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрание членов запрещены.

Напомним, в сентябре 2017 года в самопровозглашенной “Донецкой Народной Республике” заявили об открытии так называемого представительства в Марселе (Франция). Суд города Экс-ан-Прованс (Франция) решил его не закрывать.

Тогда в посольстве Франции в Украине заявили, что решение суда не отражает позицию французского правительства о поддержке Украины.

  • В сентябре 2019 года Посольство Украины в Италии направило итальянском Министерству иностранных дел ноту в связи с информацией об открытии так называемого представительства “Донецкой народной республики” в Вероне.

 

 