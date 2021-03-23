Апелляционный суд Франции признал незаконным и запретил деятельность "представительства ДНР" в Марселе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл т.н. “центр ДНР” в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Мы долго боролись за это и победили. Благодарен суду за справедливое решение”, – говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрание членов запрещены.

Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т.зв. «центр ДНР» в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно. Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 23, 2021

Напомним, в сентябре 2017 года в самопровозглашенной “Донецкой Народной Республике” заявили об открытии так называемого представительства в Марселе (Франция). Суд города Экс-ан-Прованс (Франция) решил его не закрывать.

Тогда в посольстве Франции в Украине заявили, что решение суда не отражает позицию французского правительства о поддержке Украины.