Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
“Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл т.н. “центр ДНР” в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Мы долго боролись за это и победили. Благодарен суду за справедливое решение”, – говорится в сообщении.
Кулеба отметил, что ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрание членов запрещены.
Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т.зв. «центр ДНР» в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно. Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 23, 2021
Напомним, в сентябре 2017 года в самопровозглашенной “Донецкой Народной Республике” заявили об открытии так называемого представительства в Марселе (Франция). Суд города Экс-ан-Прованс (Франция) решил его не закрывать.
Тогда в посольстве Франции в Украине заявили, что решение суда не отражает позицию французского правительства о поддержке Украины.
- В сентябре 2019 года Посольство Украины в Италии направило итальянском Министерству иностранных дел ноту в связи с информацией об открытии так называемого представительства “Донецкой народной республики” в Вероне.