7 декабря Шевченковский районный суд Львова рассматривал дело о драке двух декоративных собак. Владельца йоркширского терьера, который покусал шпица, оштрафовали на 85 грн.

Об этом говорится в решении суда, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент произошел утром 10 октября.

В тот день владелец йоркширского терьера пришел к товарищу в частный дом. Собаку оставил во дворе. Услышав лай, он увидел, что йорк выбежал на улицу и начал бросаться на мужчину со шпицем, которые проходили мимо дома.

Владелец йорка вышел на улицу, но плохо закрыл за собой дверь и на улицу выбежала овчарка владельца дома. Хозяину йоркширского терьера вместо того, чтобы оттянуть свою собаку, пришлось держать овчарку. Йоркширский терьер в это время покусал шпица. После этого владелец шпица написал заявление в полицию.

В суде владелец йорка признал себя виновным – суд приговорил 85 грн штрафа за нарушение правил содержания собак. А еще человек также должен заплатить 420 грн судебного сбора.