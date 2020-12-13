Об этом говорится в решении суда, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.
Инцидент произошел утром 10 октября.
В тот день владелец йоркширского терьера пришел к товарищу в частный дом. Собаку оставил во дворе. Услышав лай, он увидел, что йорк выбежал на улицу и начал бросаться на мужчину со шпицем, которые проходили мимо дома.
Владелец йорка вышел на улицу, но плохо закрыл за собой дверь и на улицу выбежала овчарка владельца дома. Хозяину йоркширского терьера вместо того, чтобы оттянуть свою собаку, пришлось держать овчарку. Йоркширский терьер в это время покусал шпица. После этого владелец шпица написал заявление в полицию.
В суде владелец йорка признал себя виновным – суд приговорил 85 грн штрафа за нарушение правил содержания собак. А еще человек также должен заплатить 420 грн судебного сбора.
- Группа из 27 народных депутатов, преимущественно от “Слуги народа”, зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 3796 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, которые содержатся в неволе”, содержащий коррупционные риски.