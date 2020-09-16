Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Россия) объявил приговоры от 13 до 19 лет тюрьмы фигурантам второй бахчисарайской группы по "делу Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

“Российские прокуроры добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которое ими не совершено. Наши граждане получили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Марлен Асанов – 19 лет, Мемет Белялов – 18 лет, Сервер Мустафаев – 14 лет, Эдем Смаилов – 13 лет, Сайран Салиев – 16 лет, Тимур Ибрагимов – 17 лет, Сервер Зекерьяев – 13”, – сообщила Денисова.

Она также сообщила, что восьмого фигуранта – Эрнеста Аметова – оправдали и освободили из-под стражи.

Денисова призвала представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипкорпуса заставить РФ прекратить незаконные задержания и судилища незаконно заключенных граждан Украины и вернуть их на родину.

В то же время Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с неправомерным решением российского суда и призвало власти РФ отменить приговоры, а международное сообщество – отреагировать на незаконные действия российского суда.