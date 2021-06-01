Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, який впроваджує інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування. Документ ще називають проєктом закону про "суд у смартфоні".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 5246 проголосували 276 нардепів.

Його ініціатором є президент України Володимир Зеленський.

Як зазначається в пояснювальній записці, наразі в Україні назріла необхідність “запровадження інформатизації процесуальної діяльності прокурорів, слідчих шляхом розроблення і впровадження в їх діяльність інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування”.

Таку систему хочуть запровадити в органах досудового розслідування, прокуратури та судах. Кінцевою метою такого кроку “є мінімізація та, як наслідок, повна відмова у майбутньому від паперового провадження на стадіях досудового розслідування та розгляду справи в суді”.

Згідно із законопроєктом, інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування – це система, яка забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук, оброблення і передачу матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні. Вона має взаємодіяти з Єдиним реєстром досудових розслідувань та системою, яка функціонує в суді.

Проєктом закону доповнено Кримінальний процесуальний кодекс положеннями, якими закріплено правові основи використання інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування в діяльності учасників кримінального провадження.

Зокрема, передбачається:

• функціональне призначення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування;

• надання доступу до матеріалів, які зберігаються в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування;

• можливість інтеграції інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування з іншими інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами у випадках, передбачених законом.

Цією системою зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.

Матеріали досудового розслідування, які знаходяться у цій системі, будуть передаватися в електронній формі.

Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі.

Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.

Несанкціоноване втручання у роботу системи буде каратися.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні “суду у смартфоні” на початку березня.

“За аналогією з державними послугами у смартфоні ми прагнемо – і обов’язково зробимо – “суд у смартфоні”. Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань”, – зазначав тоді Зеленський.