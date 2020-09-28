Covid-19 Украина

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Суд по делу MH17 перенесли на 3 ноября

Судебное заседание по делу четырех подозреваемых в сбивании самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 продолжится в ноябре.

Понедельник, 28 сентября 2020, 19:33

Трансляция заседания велась на официальном сайте, посвященном судебному процессу по делу MH17.

“Суд приостановлено до следующего блока с тем, чтобы защита смогла представить запрос о дополнительном расследовании в ноябре. Слушания продолжатся во вторник, 3 ноября, в 10:00”, – заявил судья.

В ходе сегодняшнего заседания адвокат одного из четырех обвиняемых в уничтожении рейса MH17 Олега Пулатова заявила, что он отрицает свою причастность к запуску ракеты и транспортировке ЗРК Бук на Донбасс, пишет Reuters.

“Он не знал и не знает, как и почему был сбит рейс MH17. Наш клиент не знает, что произошло. Что он действительно знает, так это то, что он не видел никакой ракеты Бук”, – заявила адвокат.

Защитница Пулатова добавила, что ее клиент будет готов дать показания по делу, но необходимо договориться о том, как это организовать, поскольку обвиняемый скрывается в России.

По предварительному графику, слушания по MH17 должны были пройти с 28 сентября по 2 октября.

Отметим, что расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК “Бук”, а год назад объявила о принадлежности “Бука”  российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Напомним, самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Катастрофа унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Согласно выводам экспертов международной следственной группы, самолет Boeing-777 был сбит ракетой, запущенной из российского зенитно-ракетного комплекса “Бук”.

9 марта в Нидерландах начались судебные слушания над тремя гражданами России и одним украинцем — Игорем Гиркиным (Стрелковым), Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко,  обвиняемых  в причастности к крушению рейса МН17 Малазийских авиалиний, в котором погибли 289 человек. Самолет сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

  • Ранее сообщалось, что установлена личность еще одного российского генерала, причастного к крушению Boeing МН17.
  • В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в список подозреваемых по делу об уничтожении рейса МН17 может войти и военно-политическое руководство Российской Федерации.
Теги: катастрофа МН17, Международный уголовный суд, Нидерланды, МН17

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