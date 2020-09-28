Суд по делу MH17 перенесли на 3 ноября

Судебное заседание по делу четырех подозреваемых в сбивании самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 продолжится в ноябре.

Трансляция заседания велась на официальном сайте, посвященном судебному процессу по делу MH17.

“Суд приостановлено до следующего блока с тем, чтобы защита смогла представить запрос о дополнительном расследовании в ноябре. Слушания продолжатся во вторник, 3 ноября, в 10:00”, – заявил судья.

В ходе сегодняшнего заседания адвокат одного из четырех обвиняемых в уничтожении рейса MH17 Олега Пулатова заявила, что он отрицает свою причастность к запуску ракеты и транспортировке ЗРК Бук на Донбасс, пишет Reuters.

“Он не знал и не знает, как и почему был сбит рейс MH17. Наш клиент не знает, что произошло. Что он действительно знает, так это то, что он не видел никакой ракеты Бук”, – заявила адвокат.

Защитница Пулатова добавила, что ее клиент будет готов дать показания по делу, но необходимо договориться о том, как это организовать, поскольку обвиняемый скрывается в России.

По предварительному графику, слушания по MH17 должны были пройти с 28 сентября по 2 октября.