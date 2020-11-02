Судебный процесс над 14 обвиняемыми в теракте в редакции французского журнала Charlie Hebdo в 2015 году приостановили как минимум на неделю — у трех обвиняемых обнаружили COVID-19.

Об этом сообщает DPA.

До этого положительный результат теста на коронавирус получил главный подозреваемый Али Риза Пола и еще двое задержанных.

Теперь еще у двоих выявили вирус. Другие двое считаются близкими контактными лицами.

Сейчас на скамье подсудимых находятся подозреваемые, обвиняемые в предоставлении террористам материально-технической помощи или оружия. По версии следствия, незадолго до нападений трое обвиняемых бежали на территорию Сирии, которую контролирует “Исламское государство”. Их судят заочно.

Трое террористов были убиты полицией.

В 2015 году 7 января на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже напала группа вооруженных боевиков. В результате теракта погибли 12 человек — 10 сотрудников журнала и двое полицейских, 11 были ранены.

8 и 9 января были совершены еще два теракта – сначала под Парижем застрелили полицейскую, а позже ее убийца взял людей в заложники в кошерном супермаркете. Он отказался сдаться првоохранителям и открыл огонь по силовикам и заложникам — всего пострадали 17 человек.

Поводом теракта послужил опубликованный в Charlie Hebdo комикс о пророке Мухаммеде и карикатуры на ислам.

Ответственность за террористические атаки взяли на себя “Аль-Каида” и “Исламское государство”.