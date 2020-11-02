Об этом сообщает DPA.
До этого положительный результат теста на коронавирус получил главный подозреваемый Али Риза Пола и еще двое задержанных.
Теперь еще у двоих выявили вирус. Другие двое считаются близкими контактными лицами.
Сейчас на скамье подсудимых находятся подозреваемые, обвиняемые в предоставлении террористам материально-технической помощи или оружия. По версии следствия, незадолго до нападений трое обвиняемых бежали на территорию Сирии, которую контролирует “Исламское государство”. Их судят заочно.
Трое террористов были убиты полицией.
В 2015 году 7 января на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже напала группа вооруженных боевиков. В результате теракта погибли 12 человек — 10 сотрудников журнала и двое полицейских, 11 были ранены.
8 и 9 января были совершены еще два теракта – сначала под Парижем застрелили полицейскую, а позже ее убийца взял людей в заложники в кошерном супермаркете. Он отказался сдаться првоохранителям и открыл огонь по силовикам и заложникам — всего пострадали 17 человек.
Поводом теракта послужил опубликованный в Charlie Hebdo комикс о пророке Мухаммеде и карикатуры на ислам.
Ответственность за террористические атаки взяли на себя “Аль-Каида” и “Исламское государство”.
- Ранее сообщалось, что 3 сентября 14 человек, которых обвиняют в причастности к серии терактов в Париже в 2015, начавшихся с атак на офисы французского сатирического журнала Charlie Hebdo, предстали перед судом.