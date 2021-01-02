Суд в штате Техас не поддержал иск члена Палаты представителей США, республиканца Луи Гомерта и его однопартийцев, которые просили разрешить вице-президенту Майку Пенсу отклонить голоса коллегии выборщиков, признавших победу Джо Байдена на президентских выборах.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Как известно, Конгресс США на совместном заседании обеих палат 6 января (Палаты представителей и Сената) должен утвердить результаты президентских выборов. Заседание пройдет под председательством Майка Пенса.

Ранее коллегия выборщиков 306 голосами против 232 проголосовала за Джо Байдена. Эти результаты и должны быть утверждены Конгрессом США.

В иске Луи Гомерта содержалось требование предоставить Пенсу право отменить результаты на заседании Конгресса. В иске предлагалось разрешить Пенсу самолично принимать решение, какие голоса выборщиков признавать.

Федеральный судья Джереми Кернодл из Восточного округа штата Техас отклонил этот иск.

Стоит отметить, что роль вице-президента при утверждении результатов президентских выборов в Конгрессе является сугубо церемониальной. Действующему закону, который определяет процедуру, более 100 лет (он был принят в 1887 году).

Как отмечает CNN, Пенс ранее сам попросил суд отклонить иск, указав, что такими юридическими вопросами должен заниматься не вице-президент США, а Палата представителей и Сенат.

Ранее сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули заявил, что намерен оспорить результаты голосования на президентских выборах в США во время подсчета голосов в Конгрессе 6 января. К нему могут присоединиться и другие республиканцы.

Это означает, что в Палате представителей и Сенате США состоятся дебаты и голосование по результатам выборов. Возражения не изменят исход выборов, только затянут неизбежное подтверждение победы Джо Байдена.

Как известно, действующий президент США Дональд Трамп неоднократно безосновательно заявлял о “мошенничестве” на президентских выборах и отказывался признавать свое поражение.

Члены его команды подавали многочисленные иски в попытках оспорить итог выборов, но они были безуспешны.