Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Как известно, Конгресс США на совместном заседании обеих палат 6 января (Палаты представителей и Сената) должен утвердить результаты президентских выборов. Заседание пройдет под председательством Майка Пенса.
Ранее коллегия выборщиков 306 голосами против 232 проголосовала за Джо Байдена. Эти результаты и должны быть утверждены Конгрессом США.
В иске Луи Гомерта содержалось требование предоставить Пенсу право отменить результаты на заседании Конгресса. В иске предлагалось разрешить Пенсу самолично принимать решение, какие голоса выборщиков признавать.
Федеральный судья Джереми Кернодл из Восточного округа штата Техас отклонил этот иск.
Стоит отметить, что роль вице-президента при утверждении результатов президентских выборов в Конгрессе является сугубо церемониальной. Действующему закону, который определяет процедуру, более 100 лет (он был принят в 1887 году).
Как отмечает CNN, Пенс ранее сам попросил суд отклонить иск, указав, что такими юридическими вопросами должен заниматься не вице-президент США, а Палата представителей и Сенат.
Ранее сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули заявил, что намерен оспорить результаты голосования на президентских выборах в США во время подсчета голосов в Конгрессе 6 января. К нему могут присоединиться и другие республиканцы.
Это означает, что в Палате представителей и Сенате США состоятся дебаты и голосование по результатам выборов. Возражения не изменят исход выборов, только затянут неизбежное подтверждение победы Джо Байдена.
Как известно, действующий президент США Дональд Трамп неоднократно безосновательно заявлял о “мошенничестве” на президентских выборах и отказывался признавать свое поражение.
Члены его команды подавали многочисленные иски в попытках оспорить итог выборов, но они были безуспешны.
- Вице-президент Майкл Пенс отказался пересматривать результаты президентских выборов, в которых победу одержал Джо Байден.
- Избранный президент Джо Байден после того, как Коллегия выборщиков подтвердила его победу на выборах, в своей речи заявил, что “верховенство закона, наша Конституция и воля народа восторжествовали” над попытками Дональда Трампа оспорить результаты.