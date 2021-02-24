Об этом сообщают #Буквы.
Во вторник, 23 февраля, следственный судья Киевского районного суда Харькова принял решение закрыть доступ к некоторым каналам в мессенджере Telegram, а именно:
- “Резидент”
- “Легитимный”
- “Картель”
- “Сплетница”
Соответствующее решение Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины письмом направил в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации, о чем последняя сообщила на своем сайте.
Отметим, что по состоянию на 23:00 часа 24 февраля упомянутое решение еще не опубликовано в Едином реестре судебных решений.
Комиссия информирует, что этим решением предусмотрено “наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании этих Telegram-каналов”.
Наложение ареста, согласно постановлению, должно состояться путем “обязательства Интернет-провайдеров, операторов, провайдеров телекоммуникаций закрыть к ним доступ” до момента отмены этого решения.
Это постановление подлежит немедленному исполнению после его объявления, однако может быть обжаловано в пятидневный срок.
Что не так с этим решением?
Юрист Назар Черный в комментарии #Буквам отметил, что согласно Гражданскому кодексу, имущественными правами интеллектуальной собственности, в частности, являются:
- право на использование объекта права интеллектуальной собственности;
- исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности;
- исключительное право препятствовать неправомерному использованию объекта права интеллектуальной собственности, в том числе, запрещать такое использование.
Постановление суда, о котором информирует комиссия, отмечает юрист, фактически предусматривает закрытие доступа ко всему мессенджеру.
“В постановлении говорится о запрете использовать и распоряжаться имущественными правами, которые возникают у субъекта такого права (которым является создатель объекта права интеллектуальной собственности, или лица, которым это право передано на законных основаниях). Такой запрет обычно не предусматривает изъятия или ограничения непосредственного доступа к самим объектам интеллектуальной собственности, только ограничения права (и возможности) владельца имущественных прав распоряжаться его имуществом. Если провести аналогию, например, с квартирой — мы ее не закрываем пленкой, не сжигаем, просто опечатываем и запрещаем продавать, дарить, передавать в ипотеку и т.д.
По технической реализации этого постановления: она представляется крайне сомнительной. Отдельные каналы в Telegram не имеют собственных адресов вне идентификаторов самого Telegram, то есть закрытие доступа к любому из них означает закрытие доступа ко всему мессенджеру“, — объяснил юрист.
По мнению Черного, предсказать реакцию администрации мессенджера Telegram трудно, однако вариант с блокировкой доступа к сервису для украинцев “кажется наименее вероятным”.
К тому же юрист отметил, что решение суда предусматривает возложение обязанности по закрытию доступа к каналам на неопределенный круг лиц, которые не являются субъектами имущественных прав интеллектуальной собственности и участниками производства.
“Вместо индивидуального характера, решение имеет характер универсальный, что противоречит самой сути понятия меры обеспечения уголовного производства. Фактически, речь идет о подмене понятий: запрет на совершение действий конкретными лицами подменяется запретом для неопределенного круга лиц, не имеющих отношения к производству. К тому же у некоторых из этих лиц (провайдеры) есть дополнительные обязанности: они должны обеспечить техническую реализацию решения”, — добавил Черный.
СБУ vs. Telegram-каналы
1 февраля стало известно, что киберполиция СБУ обнаружила Telegram-каналы, через которые спецслужбы РФ сеяли панику среди украинских граждан, обостряли и дестабилизировали общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в стране.
По версии СБУ, спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию этих каналов.
Речь шла о ряде политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов, а именно “Черный квартал”, “Политический расклад”, “Нетипичное Запорожье”, “Тремпель Харьков”, “Одесский фраер”, “Днепр live”, “Николаев live”, “Херсон live “. В том же перечне оказались упомянутые ранее 4 канала, к которым теперь должны закрыть доступ.
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не читает Telegram-каналы, потому что у них “в целом какой-то хаос и сюр”, а также грамматические ошибки.
Материал обновлен в 00:15, добавлено дополнительный комментарий относительно неопределенности в вопросе об ответственных за выполнение решения.