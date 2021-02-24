Во вторник, 23 февраля, следственный судья Киевского районного суда Харькова принял решение закрыть доступ к некоторым каналам в мессенджере Telegram, а именно:

“Резидент”

“Легитимный”

“Картель”

“Сплетница”

Соответствующее решение Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины письмом направил в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации, о чем последняя сообщила на своем сайте.

Отметим, что по состоянию на 23:00 часа 24 февраля упомянутое решение еще не опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Комиссия информирует, что этим решением предусмотрено “наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании этих Telegram-каналов”.

Наложение ареста, согласно постановлению, должно состояться путем “обязательства Интернет-провайдеров, операторов, провайдеров телекоммуникаций закрыть к ним доступ” до момента отмены этого решения.

Это постановление подлежит немедленному исполнению после его объявления, однако может быть обжаловано в пятидневный срок.

Что не так с этим решением?

Юрист Назар Черный в комментарии #Буквам отметил, что согласно Гражданскому кодексу, имущественными правами интеллектуальной собственности, в частности, являются:

право на использование объекта права интеллектуальной собственности;

исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности;

исключительное право препятствовать неправомерному использованию объекта права интеллектуальной собственности, в том числе, запрещать такое использование.

Постановление суда, о котором информирует комиссия, отмечает юрист, фактически предусматривает закрытие доступа ко всему мессенджеру.

“В постановлении говорится о запрете использовать и распоряжаться имущественными правами, которые возникают у субъекта такого права (которым является создатель объекта права интеллектуальной собственности, или лица, которым это право передано на законных основаниях). Такой запрет обычно не предусматривает изъятия или ограничения непосредственного доступа к самим объектам интеллектуальной собственности, только ограничения права (и возможности) владельца имущественных прав распоряжаться его имуществом. Если провести аналогию, например, с квартирой — мы ее не закрываем пленкой, не сжигаем, просто опечатываем и запрещаем продавать, дарить, передавать в ипотеку и т.д. По технической реализации этого постановления: она представляется крайне сомнительной. Отдельные каналы в Telegram не имеют собственных адресов вне идентификаторов самого Telegram, то есть закрытие доступа к любому из них означает закрытие доступа ко всему мессенджеру“, — объяснил юрист.

По мнению Черного, предсказать реакцию администрации мессенджера Telegram трудно, однако вариант с блокировкой доступа к сервису для украинцев “кажется наименее вероятным”.

К тому же юрист отметил, что решение суда предусматривает возложение обязанности по закрытию доступа к каналам на неопределенный круг лиц, которые не являются субъектами имущественных прав интеллектуальной собственности и участниками производства.