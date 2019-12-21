Высший антикоррупционный суд Украины принял решение оставить замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака под стражей, но при этом существенно уменьшить сумму залога для него.

Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба суда.

Речь идет об уменьшении суммы залога с 5 миллионов 999 тысяч 283 гривен до 1 миллиона 999 тысяч 761 гривны. То есть с 3123 прожиточных минимумов работоспособных лиц до 1041.

Таким образом, судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты.

Учитывая, что Грымчак сейчас находится в Черниговском СИЗО, заседание проходило в режиме видеоконференции.