Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба суда.
Речь идет об уменьшении суммы залога с 5 миллионов 999 тысяч 283 гривен до 1 миллиона 999 тысяч 761 гривны. То есть с 3123 прожиточных минимумов работоспособных лиц до 1041.
Таким образом, судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты.
Учитывая, что Грымчак сейчас находится в Черниговском СИЗО, заседание проходило в режиме видеоконференции.
- 14 августа стало известно, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины пришли в дом заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака с целью его задержания. Впоследствии в СБУ сообщили, что Юрий Грымчак и его помощник задержаны по делу о вымогательстве 1,1 миллиона долларов взятки.
- 17 августа Юрий Грымчак был помещен в Черниговское СИЗО, несмотря на неточности в судебном постановлении.
- Генеральная прокуратура (ГПУ) изменила подозрение Юрию Грымчаку на злоупотребление влиянием. Также решается вопрос о передаче уголовного производства в НАБУ по подследственности.
- 14 ноября Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку еще на два месяца.