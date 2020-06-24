Об этом сообщает The Guardian.
Суд постановил, что Жаиру Болсонару должен исправить свое неподобающее поведение и носить защитную маску во время передвижения по столице Бразилии.
“Президент республики должен принимать все необходимые меры, чтобы избежать передачи COVID-19 – то ли с целью защитить собственное здоровье или здоровье людей вокруг него”, – отметил судья Ренато Коэльо Борелли.
Федеральный судья также постановил, что Болсонару не соблюдает законов федерального округа, к которому принадлежит столица Бразилии, ему грозит ежедневный штраф в размере 2000 реал (около 300 евро), если он продолжит нарушать закон. В Бразилии использование масок обязательно с конца апреля.
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