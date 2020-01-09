Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Фильм “Первое искушение Христа” вызвал ярость христиан в Бразилии.
Два миллиона человек подписали петицию, призывающую убрать фильм из Netflix.
В решении против Netflix судья отметил: “Право на свободу выражения … не является абсолютным”.
Тем не менее, запрет является только временным, пока не будет принято окончательное решение вышестоящего суда.
Фильм-пародия был создан бразильской комедийной группой YouTube Porta dos Fundos.
В канун Рождества группа людей, противников фильма, напала на офис Porta dos Fundos в Рио-де-Жанейро и забросала коктейлями Молотова.
Один из нападавших улетел в Россию, сейчас его розыском занимается Интерпол.
На данный момент ни Netflix, ни в Porta dos Fundos не прокомментировали решение суда.
А крайне правый президент Бразилии Жаир Болсонаро как-то сказал, что у него будет скорее мертвый сын, чем сын-гей.
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