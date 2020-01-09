Бразильский судья Бенедикто Абикайр вынес временное решение о том, чтобы из платформы потокового вещания Netflix убрали фильм, в котором Иисус изображается геем.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Фильм “Первое искушение Христа” вызвал ярость христиан в Бразилии.

Два миллиона человек подписали петицию, призывающую убрать фильм из Netflix.

В решении против Netflix судья отметил: “Право на свободу выражения … не является абсолютным”.

Тем не менее, запрет является только временным, пока не будет принято окончательное решение вышестоящего суда.

Фильм-пародия был создан бразильской комедийной группой YouTube Porta dos Fundos.

В канун Рождества группа людей, противников фильма, напала на офис Porta dos Fundos в Рио-де-Жанейро и забросала коктейлями Молотова.

Один из нападавших улетел в Россию, сейчас его розыском занимается Интерпол.

На данный момент ни Netflix, ни в Porta dos Fundos не прокомментировали решение суда.

А крайне правый президент Бразилии Жаир Болсонаро как-то сказал, что у него будет скорее мертвый сын, чем сын-гей.