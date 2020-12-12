Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда объявила об окончании предварительного расследования дела по иску Украины касательно военной агрессии РФ. Оно длилось 5,5 года.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Предварительное расследование по делу “Ситуация в Украине” было открыто судом в Гааге 24 апреля 2014 году на основании заявления правительства Украины.

Впоследствии в 2015 году добавили второе заявление Украины, которое охватывало преступления, продолжающиеся на территории страны с 20 февраля 2014 года.

Прокурор МУС объявила, что дело признано таким, что может быть рассмотрено этим судом, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

Канцелярия прокурора пришла к выводу: “широкий диапазон деяний, совершенных в контексте ситуации в Украине, составляют военные преступления и преступления против человечности в пределах юрисдикции Международного уголовного суда”.

В ежегодном докладе чуть позже прокурор сообщит подробнее, о каких именно преступлениях идет речь. Они разделены на три большие группы:

преступления, совершенные в контексте военных действий;

преступления, совершенные во время задержаний;

преступления, совершенные в Крыму.

Бенсуда также сообщила, что эти преступления были совершены различными сторонами конфликта и были достаточно серьезными, учитывая их суть и количество, чтобы быть рассмотренными судом.

Также прокурор подтвердила невозможность привлечения виновных к ответственности национальными судами.

“Национальная судебная система не является “доступной” на территории под контролем противоположной стороны, действительно делает невозможным задержание обвиняемого или получения необходимых доказательств и свидетельств, или вообще проведение производств представителями компетентных органов”, — говорится в заявлении Бенсуды.

Подытоживая Бенсуда указала, что рассчитывает на поддержку властей Украины, и призвала все стороны конфликта к сотрудничеству.

“Я также надеюсь на конструктивный и взаимовыгодный диалог с правительством Украины и, я надеюсь, с правительством Российской Федерации, который поможет нам понять, как наилучшим образом обеспечить осуществление правосудия в пределах общей системы взаимодополняющих действий на национальном и международном уровне”, — отметила прокурор.

Следующим шагом в этом процессе будет обращение прокурора к судьям Палаты предварительного производства Суда за разрешением на расследование.