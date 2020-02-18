Об этом пишет Reuters.

“Нидерландский апелляционный суд в Гааге во вторник отменил решение суда низшей инстанции об отмене выплаты в размере 50 млрд долларов акционерам ныне не существующего российского нефтяного гиганта ЮКОС”, – говорится в сообщении.

При этом, сегодняшнее решение можно обжаловать в Верховном суде Нидерландов.

Напомним, в июле 2014 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге присудил бывшим акционерам компании ЮКОС 1,86 млрд евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной еще в 2011 году. Министерство юстиции РФ 29 октября 2014 года направило в ЕСПЧ мотивированное ходатайство о передаче дела на рассмотрение Большой палаты Европейского суда и пересмотре ранее принятого нижестоящей инстанцией постановления ЕСПЧ по делу “ОАО “НК “ЮКОС” против России”. ЕСПЧ отклонил жалобу Минюста РФ по делу ЮКОСа.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение Постоянного арбитражного суда, который обязал российское государство возместить ущерб акционерам компании, прежде принадлежавшей олигарху Михаилу Ходорковскому.