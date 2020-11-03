Суд в Италии оправдал нацгвардейца Маркива

Апелляционный суд Италии 3 ноября принял решение удовлетворить ходатайство защиты Виталия Маркива и признал нацгвардейца не причастным к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

“Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его. Справедливость есть”, – написала Денисова.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что суд отменил приговор – 24 года заключения.

“Маркив свободен. Это огромная победа Украины!”, – заявил министр внутренних дел.

Народный депутат Украины и сопредседатель “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко поблагодарила всех, кто боролся за освобождение Маркива.

“Маркива освободили! Это отличная новость. Спасибо всем, кто боролся. Украина своих не бросает, хорошо, когда это остается аксиомой”, – написала Геращенко.

Бывший министр информационной политики Юрий Стець поблагодарил Маркива за мужество.

Отметим, в ходе сегодняшнего заседания глава МВД Арсен Аваков рассказал, что теперь Виталий Маркив самолетом вернется в Украину, а украинская сторона продолжит оспаривать его дело в Европейском суде.

По словам Авакова, нацгвардеец достойно и эмоционально выступил на суде 3 ноября. Он сказал, что “сторона защиты привела достаточное количество подтверждений его невиновности. Все обвинения против него – безосновательны”.

Как сообщалось ранее, 30 сентября Апелляционный суд в Милане начал рассмотрение дела в отношении нацгвардейца Виталия Маркива, который был осужден на 24 года за якобы причастность к гибели итальянского журналиста на Донбассе.