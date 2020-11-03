Covid-19 Украина

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Суд в Италии оправдал нацгвардейца Маркива

Апелляционный суд Италии 3 ноября принял решение удовлетворить ходатайство защиты Виталия Маркива и признал нацгвардейца не причастным к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе.

Вторник, 3 ноября 2020, 21:33

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

“Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его. Справедливость есть”, – написала Денисова.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что суд отменил приговор – 24 года заключения.

“Маркив свободен. Это огромная победа Украины!”, – заявил министр внутренних дел.

Народный депутат Украины и сопредседатель “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко поблагодарила всех, кто боролся за освобождение Маркива.

“Маркива освободили! Это отличная новость. Спасибо всем, кто боролся. Украина своих не бросает, хорошо, когда это остается аксиомой”, – написала Геращенко.

Бывший министр информационной политики Юрий Стець поблагодарил Маркива за мужество.

Отметим, в ходе сегодняшнего заседания глава МВД Арсен Аваков рассказал, что теперь Виталий Маркив самолетом вернется в Украину, а украинская сторона продолжит оспаривать его дело в Европейском суде.

По словам Авакова, нацгвардеец достойно и эмоционально выступил на суде 3 ноября. Он сказал, что “сторона защиты привела достаточное количество подтверждений его невиновности. Все обвинения против него – безосновательны”.

Как сообщалось ранее, 30 сентября Апелляционный суд в Милане начал рассмотрение дела в отношении нацгвардейца Виталия Маркива, который был осужден на 24 года за якобы причастность к гибели итальянского журналиста на Донбассе.

Что известно о деле Маркива?

Фото: МВД

В 2017 году итальянские правоохранители арестовали украинского военного Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли.

Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик, гражданин РФ Андрей Миронов погибли в мае 2014 года в районе поселка Андреевка близ Славянска Донецкой области. Они вместе с французским журналистом Уильямом Рогулоном (он получил ранение) попали под минометный огонь.

Защита Маркива отвергал обвинения в убийстве и настаивал на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

12 июля 2019 суд Павия признал служащего Маркива виновным. Он приговорен к 24 годам заключения. 

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию на решение итальянского суда по делу Маркива

  • 31 августа в МВД провели брифинг, на котором украинские правоохранители представили собранные доказательства невиновности Виталия Маркива,
Теги: Арсен Аваков, Віталій Марків, суд

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