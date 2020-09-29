Китайский суд приговорил воспитательницу яслей к смертной казни за отравление 25 детей, один из которых умер.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Ван Юнь арестовали в прошлом году после того, как дети из детского сада в городе Цзяоцзуо были доставлены в больницу после завтрака. Тогда сообщалось, что у 23 детей начались рвота и обмороки. Один из отравленных детей скончался в больнице в январе, проведя в больнице 10 месяцев.

Инцидент произошел 27 марта прошлого года.

В судебных материалах говорится, что женщина добавила нитрит натрия в завтрак детей своей коллеги, чтобы отомстить после спора относительно воспитанников.

Коллега описал Ван как “презренную и порочную”.

В понедельник, 28 сентября, местный суд в Цзяоцзуо приговорил Ван к смертной казни.

Нитрит натрия часто используется в качестве пищевой добавки при консервировании мяса, но в больших количествах может быть токсичным.

Суд также заявил, что это не первый случай, когда Ван травила людей. Сообщается, что ранее она купила нитрит в Интернете и отравила своего мужа – мужчина выжил.

Китай скрывает официальную статистику смертных казней, но правозащитные группы считают, что ежегодно убивают тысячи.

Приговор приводится в исполнение путем введения смертельной инъекции или расстрела.