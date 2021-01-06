Суд в Лондоне отказался выпустить Ассанжа под залог

Об этом сообщает Reuters.
Судья мотивировал свое решение тем, что Ассанж может скрыться от правосудия, пока Соединенные Штаты снова попытаются добиться его экстрадиции.
“Я убеждена – есть веские основания полагать, что, если Ассанжа освободят сегодня, он не придет в суд для рассмотрения апелляции”, – заявила судья Ванесса Барайцер Лондонскому магистратскому суду Вестминстера.
Партнер Ассанжа, Стелла Морис, сказала, что решение судьи отказать ему в освобождении под залог было огромным разочарованием, и призвала Соединенные Штаты помиловать его. В WikiLeaks заявили, что обжалуют отказ.
Ассанжу предъявлено обвинение по 18 пунктам со стороны правительства США, которое обвиняет его в заговоре с целью взлома военных баз данных США с целью получения конфиденциальной секретной информации, касающейся войн в Афганистане и Ираке, которая затем была опубликована на веб-сайте Wikileaks в 2010 и 2011 годах.
С 2012 года Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию из-за обвинений в сексуальных преступлениях, которые он всегда отрицал и которые впоследствии были исключены. 11 апреля 2019 года Ассанж был арестован в посольстве. Это произошло после того, как Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении убежища, а президент Ленин Морено лишил его эквадорского гражданства, обвинив в попытках дестабилизировать правительство.
В мае 2019 года Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Сейчас он находится в тюрьме Бельмарш в Лондоне. США добиваются его экстрадиции.
- В июне 2019 года министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил, что подписал запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США.
- Британский суд назначил слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США на 25 февраля 2020 года.
- В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что не выдадут Джулиана Ассанжа в страну, где есть смертная казнь.
- 4 января Британский суд отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks Ассанжа из-за риска самоубийства.