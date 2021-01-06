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Суд в Лондоне отказался выпустить Ассанжа под залог

Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказал в освобождении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог.

Среда, 6 января 2021, 15:41

Об этом сообщает Reuters.

Судья мотивировал свое решение тем, что Ассанж может скрыться от правосудия, пока Соединенные Штаты снова попытаются добиться его экстрадиции.

“Я убеждена – есть веские основания полагать, что, если Ассанжа освободят сегодня, он не придет в суд для рассмотрения апелляции”, – заявила судья Ванесса Барайцер Лондонскому магистратскому суду Вестминстера.

Партнер Ассанжа, Стелла Морис, сказала, что решение судьи отказать ему в освобождении под залог было огромным разочарованием, и призвала Соединенные Штаты помиловать его. В WikiLeaks заявили, что обжалуют отказ.

Ассанжу предъявлено обвинение по 18 пунктам со стороны правительства США, которое обвиняет его в заговоре с целью взлома военных баз данных США с целью получения конфиденциальной секретной информации, касающейся войн в Афганистане и Ираке, которая затем была опубликована на веб-сайте Wikileaks в 2010 и 2011 годах.

С 2012 года Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию из-за обвинений в сексуальных преступлениях, которые он всегда отрицал и которые впоследствии были исключены. 11 апреля 2019 года Ассанж был арестован в посольстве. Это произошло после того, как Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении убежища, а президент Ленин Морено лишил его эквадорского гражданства, обвинив в попытках дестабилизировать правительство.

В мае 2019 года Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Сейчас он находится в тюрьме Бельмарш в Лондоне. США добиваются его экстрадиции.

  • В июне 2019 года министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил, что подписал запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США.
  • Британский суд назначил слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США на 25 февраля 2020 года.
  • В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что не выдадут Джулиана Ассанжа в страну, где есть смертная казнь.
  • 4 января Британский суд отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks Ассанжа из-за риска самоубийства.
Теги: Джуліан Ассанж, экстрадиция, залог, суд, Wikileaks

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