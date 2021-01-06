Суд в Лондоне отказался выпустить Ассанжа под залог

Об этом сообщает Reuters.

Судья мотивировал свое решение тем, что Ассанж может скрыться от правосудия, пока Соединенные Штаты снова попытаются добиться его экстрадиции.

“Я убеждена – есть веские основания полагать, что, если Ассанжа освободят сегодня, он не придет в суд для рассмотрения апелляции”, – заявила судья Ванесса Барайцер Лондонскому магистратскому суду Вестминстера.

Партнер Ассанжа, Стелла Морис, сказала, что решение судьи отказать ему в освобождении под залог было огромным разочарованием, и призвала Соединенные Штаты помиловать его. В WikiLeaks заявили, что обжалуют отказ.