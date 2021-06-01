Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

“Голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова підконтрольний країні-окупанту РФ “Верховний суд Криму” незаконно засудив до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, штрафу в розмірі 200 тисяч рублів РФ та 200 годин виправних робіт за нібито “організацію масових заворушень” 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту”, – йдеться в повідомленні.

За словами Денісової, саме того дня відбувся багатотисячний мітинг кримських татар та проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України, який став початком спротиву російській окупації. Серед тих, хто вийшов під будівлю кримського парламенту, був і Рефат Чубаров.

“Не визнаю рішення так званого “Верховного суду Криму”! Наголошую: від початку цього судилища Рефат Чубаров був позбавлений права на справедливий судовий розгляд справи, доступу до правосуддя та ефективного юридичного захисту, що є прямим порушенням статей 6, 13 Європейської Конвенції з прав людини”, – наголосила вона.

“Сьогоднішній вирок став ще одним свідченням того, що країна-окупант продовжує політику переслідування та репресій українських громадян. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на ці факти та посилити тиск на агресора, аби змусити виконувати норми міжнародного права та негайно звільнити усіх, кого незаконно утримують в РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей”, – додала Денісова.