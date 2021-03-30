Парижский апелляционный суд отклонил решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 года по делу "Ощадбанка" против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму, вызванных аннексией полуострова.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Как сообщалось, 26 ноября 2018 года Международный арбитраж принял решение о взыскании с Российской Федерации в пользу “Ощадбанка” 1,3 млрд долларов США. Сегодня это решение отменил апелляционный суд в Париже.

“Ощадбанк” считает решение апелляционного суда ошибочным с точки зрения права и противоречащим сложившейся прецедентной практике.

По мнению финучреждения, суд не учел особенности защиты прав инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, который предлагает арбитраж.

“Ощадбанк” остается неизменным в своей позиции по отстаиванию законных прав и интересов и готовится к обжалованию решения парижского апелляционного суда перед Верховным Судом. Мы уверены, что в следующей инстанции решение апелляционного суда будет отменено”, — говорится в заявлении.