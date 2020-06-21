Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Согласно заключению окружного судьи Ройса Ламберта, аргументов Министерства юстиции оказалось недостаточно, чтобы остановить выпуск книги.

Судья отметил, что мемуары уже напечатаны и поступили в распоряжение прессы, а также новостных телекомпаний.

“По причинам, которые вряд ли стоит указывать, суд не будет издавать постановление об изъятии и уничтожении политических мемуаров на всей территории страны”, – отметил Ламберт.

При этом судья подчеркнул, что Болтон своими откровениями “поставил под удар национальную безопасность”.

“Хотя однобокое поведение Болтона вызывает серьезные опасения в отношении национальной безопасности, правительство не смогло доказать, что судебный запрет является надлежащим средством правовой защиты… Ответчик Болтон поставил под удар национальную безопасность Соединенных Штатов. Он нанес ущерб своей стране, а себя поставил перед гражданской (и, возможно, уголовной) ответственностью”, – говорится в решении Ламберта, которое цитирует агентство Reuters.

Судья раскритиковал Болтона за то, что тот решил выпустить книгу, не получив официального подтверждения об отсутствии в рукописи конфиденциальной или секретной информации. В то же время суд решил, что судебный запрет уже не поможет остановить ущерб, нанесенный публикацией книги.

“С сотнями тысяч экземпляров по всему миру – и многие из них в распоряжении новостных организаций – ущерб уже нанесен”, – заявил судья Ламберт.

Книга Джона Болтона называется “Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома”. Она должна появиться в продаже во вторник, 23 июня. Уже сейчас многие прогнозируют, что мемуары станут бестселлером.

В книге, в частности, идет речь о том, что Дональд Трамп просил лидера Китая Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в ноябре 2020 года, чтобы остаться в кресле главы государства. Кроме того, в мемуарах говорится, что Трамп не хотел давать военную помощь Украине и был против санкций в отношении России.

Администрация Дональда Трампа добивалась через суд временного запрета на публикацию, аргументируя свое требование тем, что в мемуарах содержится секретная информация, которая угрожает национальной безопасности (и рукопись должна пройти дополнительную проверку).

Вскоре после обнародования решения суда Трамп снова обвинил Болтона в раскрытии секретной информации.

“Джон Болтон, которого я вернул (в политику, – ред.) и дал ему шанс, когда его все списали, нарушил закон, выдав секретную информацию (в больших объемах). Он должен заплатить за это очень высокую цену, как это было с некоторыми до него. Это никогда не должно повториться!!!” – подчеркнул президент США в своем Twitter.

Трамп также расценил решение суда как победу. По словам американского лидера, судья уже не мог остановить публикацию книги, которая напечатана и попала в СМИ, однако на заседании были сделаны “сильные и убедительные” заявления о разглашении Болтоном секретной информации.

Белый дом, в свою очередь, выпустил отдельное заявление, в котором говорится, что администрация “намерена заставить Болтона выполнить дальнейшие требования подписанных им соглашений и гарантировать, чтобы он не получил прибыли от своего постыдного решения поставить стремление к деньгам и славе выше своих обязательств по защите национальной безопасности”.

Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности в сентябре 2019 года из-за “несогласия с его суждениями”.