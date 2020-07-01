Об этом сообщает издание Politico.
Таким образом, суд удовлетворил просьбу младшего брата президента США – Роберта Трампа. Последний утверждал, что книга нарушает соглашение о неразглашении, которое было заключено после смерти их отца Фреда Трампа в 1999 году. Отмечалось, что Мэри Трамп обязалась не разглашать некую информацию о семье. Договоренности касались наследства.
Временный запрет касается “публикации, печати и распространения книги, а также любых выдержек из нее”.
Выход в свет книги “Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (“Слишком много и всегда мало: Как моя семья породила самого опасного в мире человека”) был запланирован на 28 июля.
Теперь же суд запретил издателю Simon & Schuster печатать и распространять книгу, пока не будет вынесено постоянное решение по иску Роберта Трампа. Сколько времени на это понадобится, не уточняется.
Адвокаты Мэри Трамп и Simon & Schuster уже подали апелляцию на решение суда. Они отметили, что предписание суда ограничивает свободу слова в политике и тем самым прямо нарушает первую поправку к конституции США.
Тем временем Роберт Трамп доволен решением суда, информирует американский телеканал CNN. Его адвокат Чарльз Хардер назвал действия Мэри Трамп и Simon & Schuster “предосудительными” и сообщил о намерении “довести дело до конца”.
Исполнительный директор Simon & Schuster Джонатан Карп заявил, что блокирование книги “нанесет чрезвычайный экономический ущерб” издателю. Он уточнил, что Simon & Schuster уже было напечатано около 75 тысяч экземпляров книги.
О чем книга?
Мэри Трамп – дочь старшего брата президента США, Фреда Трампа-младшего, который умер в 1981 году в возрасте 42 лет.
В описании книги на Amazon указано, что это — “разоблачительный портрет” Дональда Трампа. В своей книге Мэри Трамп намерена “осветить темную историю их семьи, чтобы объяснить, как ее дядя стал человеком, который теперь угрожает здоровью, экономической безопасности и социальному строю мира”.
Особое внимание в книге уделено подробностям об отношениях между Фредом-старшим и его старшими сыновьями — Фредом-младшим и Дональдом.
Среди прочего, в книге рассказывается и о том, как Мэри Трамп предоставила газете New York Times конфиденциальные документы, касающиеся финансов своего дяди, которые были опубликованы в рамках журналистского расследования.
Насколько глубоко и подробно эта биографическая книга углубляется в семейные тайны семьи Трампов, пока неизвестно, так как подробности держатся в тайне.
- Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон опубликовал свои мемуары. #Буквы рассказывали, чем поделился Болтон.
- Дональд Трамп заявлял, что если его экс-советник Джон Болтон опубликует мемуары, то будет привлечен к уголовной ответственности.