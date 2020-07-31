Об этом сообщает The Washington Post.

Это дело рассматривается в рамках расследования возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

После предъявленных обвинений, в 2017 году, Флинн решил сотрудничать с ФБР. Он предоставил информацию, которая касалась даже косвенных контактов президента Трампа с россиянами.

Также Флинн официально признал свою вину в том, что сообщил Федеральному бюро расследований (ФБР) ложные сведения о контактах с РФ.

Флинн признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с российским послом в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против РФ, а впоследствии дал ложные показания о содержании этого разговора.

В июне Федеральный апелляционный суд решил прекратить судебное дело против Флинна.

Суд приказал низшей инстанции удовлетворить ходатайство правительства в лице Министерства юстиции о прекращении дела против Флинна и отменил решение судьи федерального округа Колумбия Эммета Салливана, который планировал провести слушания с участием заинтересованных лиц по дальнейшему рассмотрению.

Теперь это же дело рассмотрит Апелляционный суд округа Колумбия в полном составе.

Справка. В деле о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года Флинна допросили на предмет его звонков российскому послу. Результаты судебного решения гласят о том, что Флинн четыре раза солгал следствию во время допроса. Он врал о разговорах с российскими гражданами, о санкциях и о голосовании в ООН.

После этого Флинн в суде признал, что действительно дал неточные сведения.

Сторона обвинения заявила, что у Флинна не раз была возможность признаться в том, что он говорил неправду по какому-то из пунктов.