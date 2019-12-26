Суд вернул «Дельта Банку» $ 87 млн неправомерно выведенных активов

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

“Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 17 декабря 2019 в АО “Дельта Банк” было возвращено право требования денежных средств на сумму $ 87,29 млн”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2012 году “Дельта Банк” выступил поручителем и заключил договор залога с австрийским Meinl Bank. В рамках договора “ДБ” перечислил свои средства на корреспондентские счета в Meinl Bank в качестве обеспечения обязательств компании “Силистен Трейдинг ЛТД” по ее кредитному договору с австрийским банком.

В марте 2013 года “ДБ” и компания “Калума Холдинґз Лимитед” заключили договор о привлечении $96, 7 млн на условиях субординированного долга. В 2015 году “ДБ” списал $87,29 млн за невыполнение компанией “Силистен Трейдинг ЛТД” своих обязательств перед Meinl Bank.

Так “ДБ” получил право требования от компании “Силистен Трейдинг ЛТД” вернуть указанные средства, однако благодаря договору уступки это право перешло к компании “Калума Холдинґз Лимитед”. Это произошло за два месяца до введения в “ДБ” временной администрации.

Теперь суд признал договор уступки недействительным, позволив”ДБ” требовать эти средства, и завершил многолетние разбирательства касательно указанной суммы.