Суд відхилив позов штабу Трампа про призупинення підрахунку голосів в Мічигані

Про це повідомляє агентство Reuters.
Відповідний вердикт винесла суддя Синтія Стівенс. Вона зазначила, що планує винести письмове рішення в п’ятницю.
Раніше в цей же день Трамп закликав зупинити підрахунок голосів виборців на виборах глави держави, що відбулися.
Крім того, він повідомив про намір в судовому порядку оскаржити підсумки голосування в штатах, де на перемогу претендує його опонент Байден.
На думку Трампа, саме він переміг на цих президентських виборах, якщо підрахувати всі “законні” голоси.