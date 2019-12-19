Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску экс-главы "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка к руководителю Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

В частности, среди требований иска – признать противоправными действия Андрея Богдана об инициировании вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнения Михаила Ноняка с должности главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и направления соответствующего письма Премьер-министру Украины.

Ноняк также просит суд установить отсутствие компетенции у руководителя Офиса Президента об инициировании вышеупомянутых вопросов.

“Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон”, – отметили в пресс-службе.

Кроме того, в производстве Окружного административного суд Киева находится дело по иску Михаила Ноняка к Кабинету Министров Украины об отмене распоряжения об отстранении его от исполнения полномочий на должности главы “Укртрансбезопасности”.