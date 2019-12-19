Об этом сообщила пресс-служба суда.
В частности, среди требований иска – признать противоправными действия Андрея Богдана об инициировании вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнения Михаила Ноняка с должности главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и направления соответствующего письма Премьер-министру Украины.
Ноняк также просит суд установить отсутствие компетенции у руководителя Офиса Президента об инициировании вышеупомянутых вопросов.
“Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон”, – отметили в пресс-службе.
Кроме того, в производстве Окружного административного суд Киева находится дело по иску Михаила Ноняка к Кабинету Министров Украины об отмене распоряжения об отстранении его от исполнения полномочий на должности главы “Укртрансбезопасности”.
- 25 сентября, Кабинет Министров Украины уволил исполняющего обязанности руководителя “Укравтодора” Славомира Новака и главу “Укртрансбезопасности” Михаила Ноняка.