Соломенский районный суд отправил под ночной домашний арест бывшего заместителя мэра Киева Владимира Слончака, обвиняемого в нападении на полицейского.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

“28 апреля 2020 года следственным судьей Соломенского районного суда города Киева частично удовлетворено ходатайство о применении меры относительно Слончака Владимира Викторовича и применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом подозреваемому в период времени с 23:00 ч. до 06:00 ч. следующего дня оставлять жилье “, – говорится в сообщении.

Экс-заместитель мэра столицы будет находиться под ночным арестом до 27 июня.

Кроме того, Слончака обязали прибывать к следователю, прокурору, в суд по каждому требованию.

Напомним, 26 апреля Слончака задержали после нападения на полицейского. Сообщалось, что патрульная полиция остановили автомобиль из-за то, что водитель забыл включить фары. В транспортном средстве находились уже бывший заместитель главы КГГА и заместитель главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

После этого Слончак якобы набросился на полицейского, его задержали и доставили в изолятор временного содержания.