Об этом сообщили в юридической компании “Миллер”, представители которой защищают Стерненко.

Под круглосуточный домашний арест суд также отпустил еще одного фигуранта дела Руслана Демчука.

“Сегодня суд освободил Сергей Стерненко и Руслана Демчука из-под стражи и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста”, – отметили в компании.

Как уточнил адвокат Маси Найем, впереди еще рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Стерненко (16 апреля).

Сам активист уточнил, что суд обязал его и Демчука сдать загранпаспорта.

Заключение Стерненко

Как известно, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко в рамках дела по обвинению в похищении человека (бывшего члена пророссийской партии “Родина” Сергея Щербича). Детальнее об это деле — по ссылке.

Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества. Такой же приговор получил другой фигурант дела — Руслан Демчук.

Активиста поместили в СИЗО Одессы. Однако его адвокаты просили перевести Стерненко из одесского СИЗО в Киев (мотивируя это тем, что пребывание в СИЗО Одессы “несет реальную угрозу жизни и здоровью” активиста). Впоследствии стало известно, что Стерненко решили перевести в отдельную камеру одесского СИЗО.

Находясь в СИЗО, Стерненко написал письмо всем, кто его поддерживает. Он призвал не молчать и освобождать тех, кого несправедливо осудили.

В конце марта уголовное дело по обвинению Сергея Стерненко и Руслана Демчука в похищении Щербича, которое уже было рассмотрено в суде первой инстанции, передали на рассмотрение в Одесский апелляционный суд. После этого адвокаты подали ходатайство об отмене меры пресечения Стерненко и Демчуку.

Акции в поддержку Стерненко

В поддержку Сергея Стерненко в Украине уже были организованы ряд акций.

Например, 23 февраля на улице Банковой возле Офиса президента состоялась крупная акция, во время которой произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. В результате были задержаны 24 человека. Несколько десятков полицейских пострадали в результате столкновений.

27 февраля участники протеста в поддержку Стерненко пришли к Офису генерального прокурора в Киеве. Кроме того, акция состоялась у Офиса президента.

Наиболее резонансная акция состоялась 20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:

лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов ;

; представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский ;

; ветеран АТО, писатель, соучредитель издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента. 29 марта Ратушного поместили под домашний арест.

Другим участникам акции на Банковой также были избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.