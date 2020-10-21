Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Как сообщалось ранее, в среду, 21 октября, Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета по существу.
Во время заседания суд решил, в каком порядке будет исследовать доказательства и проводить допросы.
“Суд принял установить такой порядок исследования доказательств: исследовать письменные материалы и документы, вещественные доказательства, предоставленные стороной обвинения, затем – исследовать письменные материалы и документы, вещественные доказательства стороны защиты. После этого мы определимся со списком экспертов и специалистов, которые будут допрошены в судебном заседании”, — объявила председательствующая судья Оксана Голуб.
По словам судьи, списки свидетелей, которые будут допрошены во время заседаний, станут известны перед самими допросами. Сначала будут допрошены свидетели обвинения, затем потерпевших и обвиняемых.
Стоит заметить, что среди людей, которых хотят допросить адвокаты обвиняемых, были указаны президент Владимир Зеленский, министр внутренних дел Арсен Аваков, его заместитель Антон Геращенко, экс-генпрокуроры Руслан Рябошапка и Юрий Луценко и заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль. Сторона защиты объясняла, что эти должностные лица публично заявляли, что ознакомлены с материалами дела, поэтому могут быть допрошены в качестве свидетелей. Суд решил не допрашивать их.
“Эти лица не были непосредственно свидетелями обстоятельств, подлежащих доказыванию в этом уголовном производстве, и не является свидетелями в понимании ст. 65 УПК”, — пояснила судья.
Также на заседании ожидается рассмотрение изменения меры пресечения для Андрея Антоненко, который находится под стражей более 300 дней.
Под стенами суда проходит акция в поддержку фигурантов дела — Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.
25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.
28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.
- 6 октября Апелляционный суд Киева оставил под стражей обвиняемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. После этого возле суда произошли столкновения между силовиками и сторонниками Антоненко. В результате пострадал журналист Виктор Трегубов.
- 18 октября подполковник британской армии, военный эксперт Глен Грант написал открытое письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и заявил, что нет прямых доказательств в том, что Андрей Антоненко связан с убийством украинского журналиста Павла Шеремета.