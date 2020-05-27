Окружной административный суд Киеве 27 мая решил, что Институт национальной памяти три года назад противоправно выдал заключение о том, что символика 14 гренадерской дивизии СС "Галичина" не является нацистской.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

“После полной и всесторонней оценки материалов дела, их объективного рассмотрения в судебном заседании, ОАСК признал противоправными действия ответчика о даче заключения о том, что символика 14 гренадерской дивизии войск СС “Галичина” (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение которой запрещено в Украине. Суд обязал Украинский институт национальной памяти и ее должностных лиц воздержаться от распространения указанного вывода, изложенного в письме от 16 мая 2017 года за № 01/1015″, – говорится в сообщении.

Бывший глава Института нацпамяти, нардеп от фракции “Европейской солидарности” Владимир Вятрович уточнил, что решение суда не определяет, является ли символика дивизии нацистской.

“В обнародованном решении суда ни слова о том, что символика дивизии “Галичина” является символикой национал-социалистического тоталитарного режима. Суд решил, что УИНП не должно было отвечать на обращения гражданина о принадлежности этой символики к нацистской. Хотя как УИНП как центральный орган исполнительной власти мог не дать ответы гражданину для меня остается загадкой”, – написал он на своей странице в Facebook.

СПРАВКА. 14-я гренадерская дивизия войск СС “Галичина” – подразделение в составе войск Ваффен-СС Германии, существовавший в 1943-1945 годах и был укомплектован из украинцев преимущественно греко-католического вероисповедания, фактически исключительно галичан. С 19 апреля 1945 года переукомплектованное подразделение получило новый статус и новое название – 1-я Украинская дивизия УНА.