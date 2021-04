Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, торік у серпні в Мережі розгорівся скандал, пов’язаний з рекламою від піцерії з Рівного “Таверна “El Paso”, яка обігрує популярний порнофільм “Orgy Is the New Black”. #Букви розбиралися, що не так з цим відео і що з такими можна зробити.

Як рекламу дискримінаційною визнавали

У вересні 2020 року ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області отримала доручення від Державної служби України з питань безпечності та харчових продуктів та захисту споживачів щодо перевірки цієї реклами.

Після вивчення ролика інспектор Держпродспоживслужби склав протокол про порушення законодавства про рекламу. Інспектор зазначив, що ця реклама “містить ознаки дискримінації та відверті натяки на сексуальні стосунки, що жодним чином не пов’язано з об’єктом реклами та особливостями його використання, що є порушенням ч. 3 ст. 7 Закону України “Про рекламу” (а.с. 38)”.

16 вересня службою під час засідання було розглянуто справу щодо порушення законодавства про рекламу в цьому ролику. Було ухвалено рішення про накладення штрафу в розмірі 5083 гривні. Заступник начальника ГУ Держпродспоживслужби в області також виніс рішення про термінове зупинення розповсюдження відео.

Власник таверни міг сплатити штраф та видалити ролик, однак він не погодився із рішенням служби та вирішив звернутися до суду, аби його оскаржити.

Як дискримінаційність реклами в суді підтверджували

22 лютого Рівненський окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі. У задоволенні позову представника власника таверни до ГУ управління Держпродспоживслужби у Рівненській області та визнанні рішення останнього протиправними суд відмовив. Розглядала справу суддя Оксана Дудар.

“Судом встановлено, що реклама закладу ресторанного господарства “Таверна “El Paso” є дискримінаційною та порушує вимоги […]. Суд зазначає, що реклама закладу ресторанного господарства “Таверна “El Paso” містить відверті натяки на сексуальні стосунки, що жодним чином не пов’язано з об’єктом реклами (піцою) та особливостями його використання. Фрази “ого, який великий!”, “вас так багато…”, “…давайте всі одразу” та особливості ракурсу зйомки дівчини, що стоїть на дивані на колінах перед п’ятьма чоловіками та їсть різні шматки піци з рук чоловіків виключно ротом, без використання власних рук, вказують на дискримінаційний характер реклами за ознакою статі — натякають на нижчу, ніж чоловіка, роль жінки у соціальному, економічному і культурному житті“, — резюмував суд.

Власник закладу рішуче налаштований не сплачувати штраф

19 березня відповідне судове рішення з’явилося в судовому реєстрі. Сторони мали 30 днів з дня проголошення рішення, аби подати скаргу на нього до Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Позивач — себто власник таверни Олександр Муленко через свого представника — подав апеляційну скаргу на це рішення, про що він повідомив у коментарі #Буквам.

Муленко заявив, що сплачувати штраф “і не планував”.

“Подали вже (апеляційну скаргу — ред.). Допоки не виграли, не буду багатослівним”, — прокоментував власник закладу.

Дата розгляду апеляційної скарги ще не призначена.

Зауважимо, що свою незгоду з рішенням про дискримінаційний характер рекламного ролика, який, за словами Муленка, був знятий ним своїми силами за допомогою друзів, підприємець активно висвітлює в соцмережах.

Зокрема, на його сторінці в Instagram можна знайти добірку сторіз з назвою “Скандальна”, де він збирає жарти та згадки про цю рекламу в новинах.

Крім цього, жартами про сексизм він привертає увагу до інших рекламних роликів закладу.

А сам заклад і надалі використовує сексуалізовані образи жінок у своїх рекламних публікаціях.