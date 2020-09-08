Об этом сообщает российское информагентство “Интерфакс”.
“Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека”, – говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.
Также отмечается, что исследованные по делу Ефремова доказательства полностью подтверждают его вину, несмотря на то, что он ее отрицал.
На данный момент оглашение приговора продолжается. Наказание для артиста будет названо в его резолютивной части.
Напомним, 3 сентября Ефремов в суде заявил, что признает вину по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Прокурор попросила приговорить его к 11 годам колонии.
- 8 июня вечером в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на скорости выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном Lada и повредил еще несколько машин. По словам очевидцев, актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Потом Ефремов и сам подтвердил это.
- В полиции Москвы заявили, что в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью). Но потом обвинение изменили на более серьезное – на п. а ч. 4 этой статьи (нарушение ПДД в состоянии опьянения со смертью человека). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.