Пресненский суд Москвы признал российского актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП в центре российской столицы.

Об этом сообщает российское информагентство “Интерфакс”.

“Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека”, – говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.

Также отмечается, что исследованные по делу Ефремова доказательства полностью подтверждают его вину, несмотря на то, что он ее отрицал.

На данный момент оглашение приговора продолжается. Наказание для артиста будет названо в его резолютивной части.

Напомним, 3 сентября Ефремов в суде заявил, что признает вину по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Прокурор попросила приговорить его к 11 годам колонии.