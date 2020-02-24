Шестой апелляционный административный суд признал противоправным увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы (ГФС).

Об этом говорится в решении суда.

“Решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмены распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 №35-р “Об увольнении Лицо_1 (Насирова Р.М. – ред.) с должности председателя государственной фискальной службы Украины” оставить без изменений”.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабинета Министров, Государственной фискальной службы, нардепа Андрея Журжия.