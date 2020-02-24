Об этом говорится в решении суда.
“Решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмены распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 №35-р “Об увольнении Лицо_1 (Насирова Р.М. – ред.) с должности председателя государственной фискальной службы Украины” оставить без изменений”.
Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабинета Министров, Государственной фискальной службы, нардепа Андрея Журжия.
- 17 апреля Окружной административный суд города Киева остановил действие распоряжения Правительства об объявлении конкурса на должность главы государственной таможенной службы. Решение было принято
- 17 апреля 2019 года по иску народного депутата от фракции “Блок Петра Порошенко” Андрея Антонищака. Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Правительство намерено обжаловать это решение суда.
- Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы (ГНС). Так, Сергей Верланов получил суммарно 16,45 баллов, Сергей Петухов – 13,54 балла, Дмитрий Алексеенко не набрал баллов, достаточных для рейтинговой оценки.
- В Министерстве финансов сообщили, что Комиссия высшего корпуса государственной службы приостановила конкурс на замещение должности руководителя Государственной таможенной службы до отмены соответствующего решения суда.
- 24 апреля 2019 года экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров через суд просил запретить Кабинету Министров назначать главу Налоговой службы.