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Суд виправдав суддів КСУ Сліденка та Завгородню у справі про конфлікт інтересів

Голосіївський районний суд Києва виніс рішення щодо двох суддів Конституційного Суду України (КСУ) Ігоря Сліденка та Ірини Завгородньої.

Вторник, 13 апреля 2021, 17:38

Про це повідомили у пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Зазначається, що суд розглянув протоколи, складені головою НАЗК Олександром Новіковим. Однак ухвалено  рішення щодо виправдання  Сліденка та Завгородньої  в цих справах.

Суддя Алла Слободянюк заявила, що притягнення суддів до відповідальності за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів є неможливим через те, що на розгляд Великої Палати КСУ було подано заяви про самовідвід від них самих, а також від представника президента України в КСУ.

При цьому в НАЗК стверджують, що ч. 1 ст. 60 Закону України “Про КСУ” забороняє суддям КСУ брати участь в ухваленні  рішень, щодо яких у них наявний конфлікт інтересів. Це означає, що навіть наявність заяви про самовідвід не може бути підставою для участі в ухваленні рішення. 

“Крім того, ці судді взагалі не заявляли про самовідвід після того, як їм стало відомо про конфлікт інтересів, як цього прямо вимагає від них закон”, – наголосили у НАЗК.

У рішенні також зазначається, що суд не вбачає можливим притягнення суддів КСУ до адміністративної відповідальності, оскільки КСУ є колегіальним органом, усі рішення якого ухвалюються більшістю голосів. Суддя акцентувала,  що “відсутній прямий і безпосередній причинно-наслідковий зв’язок між голосуванням та ухваленням рішення”.

“Однією з гарантій незалежності судді Конституційного Суду України є гарантія, закріплена ч. 4 ст. 149 Конституції України, у якій встановлено, що суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень та надання висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку”, – йдеться у рішенні.

У НАЗК обурені, адже цим рішенням суддя продемонструвала, що суддів КСУ взагалі неможливо притягнути до адміністративної відповідальності в разі голосування за рішення КСУ в умовах конфлікту інтересів.

“Водночас, з огляду на положення ч. 1 ст. 60 Закону України «Про КСУ», ст. ст. 28, 35-1 Закону України «Про запобігання корупції» та п. 2.5 Бангалорських принципів поведінки суддів, схвалених резолюцією 2006/23 Економічної й Соціальної Ради ООН від 27.07.2006, різниця між відповідальністю за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів та відповідальністю за голосування є очевидною”, – наголосили в НАЗК.

Суд не дозволив агентству подати апеляцію, що свідчить про остаточне рішення у цій справі.

Як повідомлялося раніше, через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду.

Вже після оголошення рішення НАЗК заявило про наявність у суддів Ірини Завгородньої та Ігоря Сліденка конфлікту інтересів під час ухвалення рішення – закон забороняє суддям брати участь у справі за таких умов.

НАЗК виявило в деклараціях судді Завгородньої за 2018 та 2019 роки недостовірних відомостей на понад 600 тис. грн.

Також суддя Ігор Сліденко невчасно подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. На час участі в розгляді рішення КСУ відповідна справа розглядалася в Голосіївському районному суді міста Києва.

Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким пропонується скасувати попереднє рішення КСУ і звільнити всіх суддів, “має ознаки конституційного перевороту”.

31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.

Теги: Ігор Сліденко, Ірина Завгородня, конфлікт інтересів, КСУ, НАПК

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