Суд виправдав суддів КСУ Сліденка та Завгородню у справі про конфлікт інтересів

Про це повідомили у пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Зазначається, що суд розглянув протоколи, складені головою НАЗК Олександром Новіковим. Однак ухвалено рішення щодо виправдання Сліденка та Завгородньої в цих справах.
Суддя Алла Слободянюк заявила, що притягнення суддів до відповідальності за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів є неможливим через те, що на розгляд Великої Палати КСУ було подано заяви про самовідвід від них самих, а також від представника президента України в КСУ.
При цьому в НАЗК стверджують, що ч. 1 ст. 60 Закону України “Про КСУ” забороняє суддям КСУ брати участь в ухваленні рішень, щодо яких у них наявний конфлікт інтересів. Це означає, що навіть наявність заяви про самовідвід не може бути підставою для участі в ухваленні рішення.
“Крім того, ці судді взагалі не заявляли про самовідвід після того, як їм стало відомо про конфлікт інтересів, як цього прямо вимагає від них закон”, – наголосили у НАЗК.
У рішенні також зазначається, що суд не вбачає можливим притягнення суддів КСУ до адміністративної відповідальності, оскільки КСУ є колегіальним органом, усі рішення якого ухвалюються більшістю голосів. Суддя акцентувала, що “відсутній прямий і безпосередній причинно-наслідковий зв’язок між голосуванням та ухваленням рішення”.
“Однією з гарантій незалежності судді Конституційного Суду України є гарантія, закріплена ч. 4 ст. 149 Конституції України, у якій встановлено, що суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень та надання висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку”, – йдеться у рішенні.
У НАЗК обурені, адже цим рішенням суддя продемонструвала, що суддів КСУ взагалі неможливо притягнути до адміністративної відповідальності в разі голосування за рішення КСУ в умовах конфлікту інтересів.
“Водночас, з огляду на положення ч. 1 ст. 60 Закону України «Про КСУ», ст. ст. 28, 35-1 Закону України «Про запобігання корупції» та п. 2.5 Бангалорських принципів поведінки суддів, схвалених резолюцією 2006/23 Економічної й Соціальної Ради ООН від 27.07.2006, різниця між відповідальністю за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів та відповідальністю за голосування є очевидною”, – наголосили в НАЗК.
Суд не дозволив агентству подати апеляцію, що свідчить про остаточне рішення у цій справі.
Як повідомлялося раніше, через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду.
Вже після оголошення рішення НАЗК заявило про наявність у суддів Ірини Завгородньої та Ігоря Сліденка конфлікту інтересів під час ухвалення рішення – закон забороняє суддям брати участь у справі за таких умов.
НАЗК виявило в деклараціях судді Завгородньої за 2018 та 2019 роки недостовірних відомостей на понад 600 тис. грн.
Також суддя Ігор Сліденко невчасно подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. На час участі в розгляді рішення КСУ відповідна справа розглядалася в Голосіївському районному суді міста Києва.
Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким пропонується скасувати попереднє рішення КСУ і звільнити всіх суддів, “має ознаки конституційного перевороту”.
31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.
- 2 листопада Зеленський записав аудіозвернення до фракції “Слуга народу”, в якому закликав голосувати за законопроєкт про перезавантаження Конституційного суду.
- Також президент відвідав засідання фракції “Слуги народу”, присвячене питанню щодо Конституційного суду, та закликав нардепів проголосувати за звільнення суддів.