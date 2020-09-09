Херсонский городской суд арестовал 65 самолетов российских авиакомпаний за нарушение порядка въезда и выезда из аннексированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры АР Крым.

“Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, ГУ СБУ в АР Крым (с дислокацией в городе Херсон) расследует уголовное производство по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч. 1 ст. 111 УК Украины)”, – говорится в сообщении.

В марте 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным Крымом. Официально прекращена работа всех аэропортов аннексированного полуострова.

Несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым, нарушая международные правила полетов и законы Украины.